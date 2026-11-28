القيادة المركزية الأمريكية تنفي بشدة التقارير حول تحصيل 2.5 مليون دولار كرسوم عبور من السفن في مضيق هرمز، وتؤكد استمرار حرية الملاحة بأمان.

نفى المركز الأمريكي للعمليات الخاصة المعروفة باسم " سنتكوم" بشكل قاطع ونهائي وجود أي إجراءات فرض رسوم مالية على السفن التجارية والعسكرية التي تعبر مضيق هرمز المائي الاستراتيجي. جاء هذا الرفض الحازم رداً مباشراً ومكشوفاً على تصريحات عسكرية إيرانية ادعت أن هناك تحصيلاً مالياً مفترضاً، حيث وصفت القيادة المركزية الأمريكية هذه الروايات بأنها "ادعاءات كاذبة" لا تمت للواقع بصلة، مؤكدةً ثبات موقفها الأساسي حول طبيعة عملها في المنطقة.

تفنيد مزاعم الرسوم والسيطرة البحرية

وأوضحت "سنتكوم" عبر منشور رسمي منشور على منصة "إكس" باللغة العربية، أن القوات الأمريكية بالشراكة مع شركائها الإقليميين في المنطقة يمارسون سيطرة كاملة وفعالة على مضيق هرمز الحيوي. أكدت القيادة أن هذا الدور الأمني لا يتضمن بأي شكل من الأشكال جمع أو تحصيل أي رسوم عبور مالية من الناقلات أو السفن العابرة، مما ينفي تماماً صحة التقارير التي تداولتها بعض المصادر الإعلامية الإيرانية حول فرض مبلغ 2.5 مليون دولار لكل سفينة تمر عبر هذا الممر المائي الدولي.

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ادعاءات مفبركة حول القدرات البحرية الإيرانية

في سياق متصل ومترابط مع إنكار الرسوم، نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة مزاعم إيرانية أخرى ذكرت أن الحرس الثوري الإيراني قد استعاد السيطرة الفعلية على ناقلتي نفط، زاعماً أن القوات الأمريكية كانت قد استولت عليهما سابقاً. وصفت "سنتكوم" هذه الرواية الإيرانية بأنها "مفبركة" تماماً، وأكدت في بيانها أن إيران لم تعد تمتلك أي قوة بحرية فعلية أو قدرات حقيقية يمكنها من خلالها تحدّي الهيمنة البحرية الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أن مثل هذه الادعاءات تهدف إلى تضليل الرأي العام والإعلام.

تأكيد استعادة حرية الملاحة العالمية

شددت القيادة المركزية الأمريكية على أن جهودها العسكرية والدبلوماسية أسهمت بشكل مباشر ومؤثر في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، والذي يُعد شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي. أشارت إلى أن آلاف السفن قد عبرت هذا المضيق بنجاح وأمان، محققةً نقل مليارات البراميل من النفط الخام عالمياً تحت الحماية والغطاء الأمريكي، وذلك رغم ما وصفته القيادة بالعدوان الإيراني غير المبرر والمستمرة ضد المصالح الأمريكية وحلفائها في الخليج العربي.

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نفى تعرض يو إس إس أبراهام لينكولن للهجوم

كما نفت القيادة المركزية الأمريكية بشكل قاطع تعرض حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" لأي هجوم إيراني خلال اليوم الأول من العملية العسكرية التي أطلقت عليها اسم "الغضب الملحمي". أكدت أن المجموعة الضاربة البحرية المرافقة للحاملة الحربية لم تتعرض لأية ضربات أو محاولات اختراق، مما يؤكد كفاءة الدفاعات الجوية والبحرية الأمريكية في حماية أصولها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط الحساسة.

إتمام المهمة القتالية والعودة الآمنة

وأضافت "سنتكوم" أن المجموعة الضاربة التابعة للحاملة أتمت مهمتها القتالية المحددة، ووصفت النتائج بأنها "ناجحة للغاية" وحققت أهدافها المعلنة في الردع والاستقرار. وقد عادت السفن الحربية والمجموعة الضاربة بسلام تام إلى الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي، بعد إتمام دورياتها وحمايتها للملاحة الدولية، مما يعزز من رسالة القيادة الأمريكية حول قدرتها على ضمان استمرار حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون أي رسوم عبور أو عوائق غير مشروعة.