سمو رئيس الدولة يبحث مع رئيس فنلندا تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

في اتصال هاتفي مهم، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مع ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما تطرق الجانبان إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ومن جهة أخرى، استقبل سموه كاتارينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة في ألمانيا، لبحث شراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمار.

في إطار تعزيز الروابط الدبلوماسية والعملية مع دول العالم، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً هاماً من سيادة السيد ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا ، حيث ناقش الطرفان بشكل معمّق مختلف مسارات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا ، وسبل تعزيز هذه الشراكة الثنائية في جميع المجالات الحيوية التي تخدم مصالحهما المشتركة وتسهم في تحقيق النماء والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.

وأكد الجانبان خلال المحادثات الهاتفية، حرصهما البالغ على مواصلة العمل المشترك والمكثف من أجل دفع العلاقات الإماراتية - الفنلندية نحو آفاق أرحب وأكثر تطوراً، والاستثمار الأمثل لكل الفرص المتاحة في مسار علاقاتهما الثنائية، بما يعكس العمق التاريخي والتقاطعات المصيرية التي تجمع بين البلدين في مختلف الملفات الإقليمية والدولية. كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها بشكل بناء، وفي مقدمة هذه القضايا كانت التطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الجهود الدولية والدبلوماسية المبذولة بشأنها، مؤكدين بشكل قاطع أهمية العمل الجماعي والمتكامل من أجل ترسيخ أسباب السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق مصلحة جميع شعوبها ودولها ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة ومرونة عالية.