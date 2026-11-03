سمو الشيخ منصور: يوم العلم يوحّد الإمارات ويُلهم الرياضيين

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن يوم العلم يعزز الهوية الوطنية ويلهم الرياضيين لتحقيق الإنجازات العالمية لصالح دولة الإمارات.

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية جوهرية تتجلى فيها مشاعر الانتماء العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة والولاء الصادق لقيادتها الرشيدة. واستحضر سموه في تصريحه المعاني القيمة التي ارتكز عليها صرح الاتحاد الذي أسسه الآباء المؤسسون، معتبراً إياه أساساً لوحدة الأرض والمصير المشترك بين أبناء الوطن.

قيم الاتحاد ورمزية العلم الوطني

وصف سمو الشيخ منصور يوم العلم بأنه فرصة لاستحضار القيم التي تأسس عليها بنيان الدولة، والتي تجسد مشاعر العزة والكرامة والطموح التي انطلقت منها مسيرة البلاد المباركة. وأشار إلى أن القيادة الرشيدة آمنت بأن الإنسان هو الأساس والغاية من التنمية، مما يجعل الاستثمار في قدراته ركيزة محورية لصناعة المستقبل وبناء الكوادر القادرة على مواجهة التحديات.

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دور الرياضة في تعزيز الهوية

أوضح رئيس اللجنة الأولمبية أن القطاع الرياضي يحظى بدعم ورعاية وتشجيع مستمرين من القيادة الحكيمة، مما يفرض مسؤولية كبيرة على كل من ينتمي لهذا القطاع لترجمة قيم الاتحاد إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع. وأكد أن الرياضة تتجاوز حدود المنافسة التقليدية لتصبح مجالاً حيويًا لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الفريق الواحد.

كما أشار سموه إلى أهمية غرس قيم الالتزام والانضباط والتسامح والتنافس الشريف في نفوس الأجيال الشابة، معتبراً ذلك جزءاً لا يتجزأ من رسالة الرياضة في بناء مجتمع متماسك وقوي قادر على تحقيق التميز في مختلف المجالات.

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العلم مصدر إلهام للرياضيين

نوه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن علم الإمارات يمثل مصدر إلهام وتحفيز قوي للرياضيين في مختلف المحافل الدولية، حيث يعمل كرمز للفخر والمسؤولية الذي يدفعهم لبذل أقصى جهد ممكن. وأوضح أن رفع راية الوطن عالياً يتطلب تمثيل دولة الإمارات بالصورة التي تليق بمكانتها الريادية وموقعها المرموق على الساحة العالمية.

جدد سموه العهد على مواصلة العمل الجاد للارتقاء بالرياضة الإماراتية وتمكين المواهب الوطنية، بهدف صناعة أبطال قادرين على تحقيق الإنجازات ورفع اسم وعلم الإمارات في منصات التتويج الدولية بما يواكب طموحات قيادتنا.

إنجازات تعكس روح الاتحاد

اعتبر سمو الشيخ منصور أن كل إنجاز رياضي يتحقق باسم الإمارات هو تعبير صادق عن الاعتزاز بالهوية الوطنية وتجسيد لروح الاتحاد التي يرمز إليها العلم الأخضر والأبيض والأسود والأحمر. وأكد أن هذه الإنجازات تؤكد أن راية الوطن ستظل دائماً مصدر إلهام لمواصلة التميز وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً يستفيد منه الأجيال القادمة.

اختتم سموه رسالته بالدعاء لله العلي القدير بحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وتمني دوام نعمة الأمن والازدهار، مع بقاء الراية خفاقة تجمع الجميع على المحبة والوفاء وترافق مسيرتنا نحو مستقبل يليق بطموحات وطننا وتطلعات أبنائه.