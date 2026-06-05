سمو الشيخ عبدالله بن زايد يبحث مع وزير جنوب إفريقيا تداعيات الاعتداءات الإيرانية

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استقبل اتصالاً هاتفياً من رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب إفريقيا. وتم خلاله بحث الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية على الإمارات.

لقد استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية وال تعاون في جمهورية جنوب إفريقيا.

وتم خلاله بحث الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية على الإمارات. كما ناقش الجانبان الانعكاسات على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وبحثا سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام المستدام في المنطقة. كما ناقش الجانبان مجمل الأوضاع والتطورات في الصومال، والسودان، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتناول الاتصال أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك في عدد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما





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