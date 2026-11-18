تحلل رسالة نائب رئيس الدولة للأسرة أهمية التربية المنزلية في بناء الأجيال، حيث تصف البيوت بمصانع الأمم وجذور المستقبل خلال عام 2026.

يُقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رؤيةً شاملة للتربية الوطنية من خلال الرسالة التاسعة عشرة في كتاب "الرسائل"، ليضع الأسرة في قلب المسؤولية تجاه الوطن.

الأسرة خط الدفاع الأول عن الدولة

يعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القائمين على تربية الأبناء بأنهم "خط الدفاع الأول عن أوطاننا"، مشدداً على أن الحفاظ على المكتسبات الوطنية يتطلب أجيالاً نشأت على قيم المسؤولية والاحترام.

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يؤكد سموه أن دور الدولة يتمثل في بناء المدارس وتوفير مقومات الحياة الكريمة، لكن الدور الأساسي في غرس القيم يبقى للمؤسسات العائلية، حيث تُعتبر الأسرة هي المدرسة الحقيقية التي تسبق أي تعليم رسمي.

دروس المائدة وقيم المسؤولية

يجسد سمو الشيخ محمد بن راشد أهمية التواصل الأسري من خلال وصف المائدة الأسرية بأنها "أول مدرسة للمواطن الصالح"، حيث يتعلم الأطفال احترام الاختلافات والتعبير عن آرائهم بلباقة.

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يشير النص إلى أن المشاركة في أعمال المنزل وترتيب السرير يعزز لدى الطفل شعوره بالمسؤولية ويعلمه أن الاستحقاق يرتبط بالجهد، مما يغرس لديه العادات الإيجابية التي تمتد إلى حياته المهنية والوطنية.

التحديات التكنولوجية وعام 2026

يُحذر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من تأثير الشاشات والأجهزة الذكية التي قد تسلب الأطفال تركيزهم وإبداعهم، داعياً إلى عدم تشكيل جيل يستهلك أكثر مما ينتج أو يتابع أكثر مما يفكر.

ترتبط هذه الرسائل بأولوية "الجذور" التي تبرز في عام 2026 تحت شعار "نماء وانتماء"، مع التأكيد على التكامل بين السياسات الحكومية الداعمة للأسرة والاستقرار الاجتماعي لضمان مستقبل أفضل للأجيال.

البيوت مصانع الحضارات

يختتم سموه رسالته بتعريف البيوت بأنها "مصانع الأمم الحقيقية" و"الشجرة التي يستظل بها الوطن"، مشدداً على أن قوة المستقبل تعتمد بشكل مباشر على عمق الجذور الأسرية والقيم المترسخة فيها.

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يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن معادلة بناء الدولة في الإمارات ارتبطت دائماً ببناء الإنسان، وأن ما نبنيه لأبنائنا من قيم ومعارف هو الضمان الوحيد لبقاء ومنجزات الوطن.