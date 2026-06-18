سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي: توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة القضاء ومحاكم مركز دبي المالي العالمي

توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة القضاء ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، في مكتب سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، بجامعة الشارقة. وتتضمن المذكرة تعاونًا وتبادلًا للمعلومات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبحسب المذكرة، يتعاون الطرفان لإطلاق مبادرة توعوية مشتركة أو مبادرات مستقلة لكل منهما على حدة. وتشجع المناقشات الصريحة والمفتوحة وتبادل الآراء في النظام القانوني والقضائي وتنظيم المحامين وسبل تعزيز تنمية المواهب القضائية وغيرها من الأهداف الإستراتيجية المشتركة للمحاكم.

شهد سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة القضاء و محاكم مركز دبي المالي العالمي في مكتب سموّه بجامعة الشارقة تنص المذكرة على ال تعاون و تبادل المعلومات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وبحث المبادرات والمشروعات الرامية إلى بناء علاقات متينة بينهما وتوطيدها لدعم المجتمع وبحسب المذكرة ي تعاون الطرفان لإطلاق مبادرة توعوية مشتركة أو مبادرات مستقلة لكل منهما على حدة مثل الندوات والمؤتمرات لتوعية المجتمع وتبادل المواد الإعلامية والتسويقية كما تشجع المناقشات الصريحة والمفتوحة وتبادل الآراء في النظام القانوني والقضائي وتنظيم المحامين وسبل تعزيز تنمية المواهب القضائية وغيرها من الأهداف الإستراتيجية المشتركة للمحاكم وبموجب المذكرة يجري تشجيع الخبراء والمستشارين لتقديم ندوات أو ورش أو دورات تدريبية كما يعملان على ال تعاون الوثيق فيما يتعلق بالاختصاص القضائي وتبليغ الأحكام المتبادلة وتنفيذها وتنص على تسهيل الطرفين تبادل المعلومات باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين كفاءة تشغيل الأنظمة القضائية مثل إدارة القضايا الإلكترونية وتعزيز الوصول إلى المعلومات في قاعة المحكمة للقضاة والمتقاضين مثل التسجيل الإلكتروني للمحكمة.

شهد سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة القضاء ومحاكم مركز دبي المالي العالمي في مكتب سموّه بجامعة الشارقة تنص المذكرة على التعاون وتبادل المعلومات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وبحث المبادرات والمشروعات الرامية إلى بناء علاقات متينة بينهما وتوطيدها لدعم المجتمع وبحسب المذكرة يتعاون الطرفان لإطلاق مبادرة توعوية مشتركة أو مبادرات مستقلة لكل منهما على حدة مثل الندوات والمؤتمرات لتوعية المجتمع وتبادل المواد الإعلامية والتسويقية كما تشجع المناقشات الصريحة والمفتوحة وتبادل الآراء في النظام القانوني والقضائي وتنظيم المحامين وسبل تعزيز تنمية المواهب القضائية وغيرها من الأهداف الإستراتيجية المشتركة للمحاكم وبموجب المذكرة يجري تشجيع الخبراء والمستشارين لتقديم ندوات أو ورش أو دورات تدريبية كما يعملان على التعاون الوثيق فيما يتعلق بالاختصاص القضائي وتبليغ الأحكام المتبادلة وتنفيذها وتنص على تسهيل الطرفين تبادل المعلومات باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين كفاءة تشغيل الأنظمة القضائية مثل إدارة القضايا الإلكترونية وتعزيز الوصول إلى المعلومات في قاعة المحكمة للقضاة والمتقاضين مثل التسجيل الإلكتروني للمحكمة





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