سمو الشيخة لطيفة بنت محمد تطلق مبادرة دبي الأفعال لتوثيق مسيرة الإبداع والريادة

إطلاق مبادرة دبي الأفعال تحت إشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم للاحتفاء بالتحولات التاريخية والإنجازات التي جعلت من دبي نموذجاً عالمياً للابتكار والتقدم.

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي أن مسيرة الإمارة تمثل تجسيداً حياً لقوة الإرادة والعمل الجاد حيث لم تكن دبي يوماً مجرد مدينة تحلم بل كانت دائماً مدينة تعمل لتحقيق تلك الأحلام.

وأوضحت سموها في تدوينة ملهمة عبر منصة إكس أن قصة دبي هي في جوهرها قصة أفعال ملموسة استطاعت أن تصنع فارقاً حقيقياً على أرض الواقع وحولت الرؤى الاستراتيجية الطموحة إلى حقائق ملموسة يراها العالم أجمع. إن هذه الرؤية التي تبنتها القيادة الرشيدة جعلت من دبي نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجالات التقدم والابتكار والريادة حيث تحولت المدينة من مركز تجاري إقليمي إلى وجهة عالمية تجذب الاستثمارات والعقول المبدعة من كل حدب وصوب.

وفي هذا السياق يأتي إطلاق مبادرة دبي الأفعال Dubai It كخطوة استراتيجية للاحتفاء بهذه المسيرة الحافلة بالعطاء والإنجاز. تهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على المحطات المفصلية واللحظات التاريخية التي ساهمت في تشكيل هوية دبي العصرية وصياغة قصتها الملهمة عبر السنين. إن دبي الأفعال ليست مجرد حملة ترويجية بل هي دعوة للتأمل في كيفية تحويل التحديات إلى فرص وكيف استطاعت المدينة أن تسبق الزمن من خلال تبني أحدث التقنيات والمنهجيات في الإدارة والتطوير.

إن التركيز على الفعل والعمل هو السر الكامن وراء كل ناطحة سحاب وكل مشروع بنية تحتية متطور وكل مبادرة إنسانية أو ثقافية انطلقت من قلب دبي لتصل إلى آفاق العالمية وتثبت أن الإرادة تصنع المعجزات. ولأن قصة دبي هي قصة شعبها ومقيميها الذين ساهموا في بنائها فإن سمو الشيخة لطيفة بنت محمد وجهت دعوة مفتوحة للجمهور للمشاركة الفاعلة في هذه المبادرة. وقد حثت سموها الجميع على مشاركة صورهم وإبداعاتهم التي توثق لحظات التحول والإنجاز باستخدام وسم دبي الأفعال Dubai It.

إن الهدف من هذه المشاركة المجتمعية هو صياغة رواية جماعية تعكس وجهات نظر مختلفة وتوثق التطور العمراني والاجتماعي والثقافي من منظور الناس الذين عاشوا هذا التحول وشهدوه. إن تحويل الذكريات الشخصية والصور القديمة إلى جزء من السردية الرسمية للمدينة يضفي لمسة إنسانية على الإنجازات المادية ويؤكد أن الإنسان كان دائماً هو محور التنمية والهدف الأسمى من كل هذه الجهود التي بذلتها الدولة.

إن دبي اليوم لا تقدم نفسها كمدينة متطورة فحسب بل كمنصة عالمية للإبداع والابتكار حيث تبرهن كل يوم أن المستحيل ليس كلمة موجودة في قاموسها. إن مبادرة دبي الأفعال تعزز هذه الصورة الذهنية من خلال إبراز التناغم الفريد بين الحفاظ على الموروث الثقافي والأصالة وبين الاندفاع نحو المستقبل بكل ثقة وشجاعة.

إن الريادة التي حققتها دبي في قطاعات الطيران والسياحة والتكنولوجيا والمالية لم تأتِ من فراغ بل كانت نتيجة سلسلة من الأفعال المدروسة والقرارات الجريئة التي اتخذتها القيادة بدعم مطلق من المجتمع. وهذا ما يجعل من دبي مصدر إلهام للمدن الأخرى حول العالم التي تسعى لتحقيق قفزات تنموية سريعة ومستدامة في وقت قياسي.

ختاماً تظل دبي مدينة تؤمن بأن الفعل هو الطريق الوحيد والآمن للريادة وأن الإنجازات الحقيقية هي تلك التي تترك أثراً إيجابياً في حياة الناس وتفتح آفاقاً جديدة للأجيال القادمة. إن مبادرة دبي الأفعال هي رسالة للعالم بأن الطموح عندما يقترن بالعمل الجاد يتحول إلى واقع يبهر الأبصار ويغير مجرى التاريخ. ومن خلال تكاتف الجهود الرسمية والشعبية في توثيق هذه المسيرة تضمن دبي أن تظل قصتها حية وملهمة لكل من يطمح للتميز والنجاح.

إننا أمام مرحلة جديدة من التطور حيث يتم توثيق الماضي بكل تفاصيله لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وابتكاراً بما يتماشى مع رؤية الإمارات المستقبلية الطموحة التي لا تعرف الحدود





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