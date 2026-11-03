سمو ولي عهد الشارقة يرفع علم الدولة خلال مراسم يوم العلم الوطني

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي مراسم رفع علم الإمارات في الثالث من نوفمبر في مكتب الحاكم، معززاً قيم الولاء والانتماء الوطني.

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد الشارقة ونائب حاكم الإمارة، مراسم رسمية رفيعَة المستوى لرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الاحتفالات السنوية بيوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر. وقد حضر هذه الفعالية الوطنية المهمة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ، في مكتب سمو الحاكم، حيث تجددت فيه معاني الولاء والانتماء الراسخ للوطن، لتعزيز مشاعر الاعتزاز الفخم بإنجازات الدولة.

تأكيد الولاء والانتماء في اليوم الوطني

أكد سمو ولي عهد الشارقة أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء العميق للوطن، وتزداد من خلالها مشاعر الاعتزاز والفخر بدولة الإمارات العربية المتحدة. وشدّد سموه على الحرص الدائم على أن يظل علم الدولة دائماً مرفوعاً خفاقاً وشامخاً، برمزيته القوية ودلالاته الراسخة التي تجسد عزة الوطن ومكانته المرموقة. كما سلط الضوء على الإنجازات والمكتسبات الكبيرة التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن العلم سيظل شاهداً على جهود أبناء الوطن وعطاءاتهم المخلصة.

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آليات تنفيذ المراسم العسكرية والوطنية

تفضل سمو ولي عهد الشارقة عند تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بالإيذان ببدء مراسم رفع العلم، في حدث متزامن ومحفوف بالهيبة. شاركت في هذه المراسم فعاليات عسكرية وطالبية متميزة، حيث كان من بين المشاركين الضباط والطلبة المرشحين، بالإضافة إلى الفرقة الموسيقية العسكرية التابعة لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية. وقد قامت هذه الفرقة العسكرية بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بعزف فخم، قبل أن يرتفع علم البلاد عالياً في سماء الوطن، اعتزازاً بيوم العلم.

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دور القيادة في تعزيز الوحدة والتلاحم

شدد سمو ولي عهد الشارقة في كلمته على أن هذه المناسبة الوطنية العظيمة تجسد روح التلاحم الوطني والوحدة القوية للصف، وتعمل على تعزيز قيم التعاون والتكاتف بين أبناء المجتمع الإماراتي. وأشار إلى أن اليوم الوطني يجدد العزم والإصرار على مواصلة مسيرة البناء والتنمية المستدامة، والعمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن وازدهاره المستمر. وأكد سموه أن علم الإمارات سيظل شاهداً على الجهود التي يبذلها أبناء الوطن في مختلف المحافل المحلية والدولية.

الإنجازات المستقبلية ورفع راية الدولة

استعرض سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي المسيرة الحافلة بالإنجازات التي تسهم في رفع راية الدولة عالياً في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تعكس مدى التفاني الذي يبذله أبناء الوطن. كما أكد أن هذه المناسبة ليست مجرد مراسم احتفالية، بل هي فرصة لتعزيز قيم التعاون والتكاتف، وتجديد العزم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية. وقد ارتفع العلم في سماء الوطن رمزاً للفخر والإنجاز، مما يعكس المكانة المتميزة التي وصلت إليها الدولة.