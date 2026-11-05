سمو الشيخة لطيفة تدشن معرض "داون تاون ديزاين" في أسبوع دبي للتصميم

سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم تزور معرض "داون تاون ديزاين" ضمن أسبوع دبي للتصميم الـ 12، مؤكدة دعم هيئة الثقافة والفنون لإبداع المصممين وتفعيل الشراكات الاقتصادية.

توجهت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، إلى معرض داون تاون ديزاين الرائد الذي يستضيف النسخة الـ 12 من أسبوع دبي للتصميم. وقد أثنيت سموها على الدور المحوري لهذا المعرض كمنصة استراتيجية تجمع نخبة المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتعزيز التعاون الفني والابتكار في القطاع الإبداعي. جاء هذا الزيار في إطار الفعاليات المنظمة بشراكة استراتيجية بين هيئة الثقافة والفنون وحَي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ، وبدعم مباشر من هيئة دبي للثقافة ( دبي للثقافة).

تعزيز الشراكات الاقتصادية في التصميم

يركز معرض داون تاون ديزاين على ربط المبدعين بالجهات التجارية والصناعية لبناء مشاريع ذات قيمة مستدامة طويلة الأمد. وتؤكد سمو الشيخة لطيفة أن تحويل الأفكار الإبداعية إلى أعمال ناجحة يتطلب بيئة داعمة تتيح التواصل مع شركاء مناسبين وتوفر شبكات مهنية حيوية لنمو هذه المشاريع. ومن خلال هذه الروابط، يتمكن المصممون من استكشاف آفاق جديدة وتوسيع نطاق وصولهم إلى أسواق عالمية أوسع، مما يعزز الترابط الداخلي لمنظومة التصميم في دبي.

وتسعى هيئة الثقافة والفنون عبر هذا الدعم إلى تمكين الأفراد من بناء مستقبلهم انطلاقا من أفكارهم، مع التركيز على دور التصميم كمحرك أساسي للابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام. وتشمل الجهود المبذولة رعاية المواهب في مراحلها الأولى، وتطوير الأفكار المبتكرة، وصولا إلى بناء أعمال تجارية تنطلق من دبي إلى العالم، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتصميم والابتكار من خلال دعم الممارسات الإبداعية والإنتاجية.

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برامج محلية ودولية متكاملة في المعرض

يعكس برنامج معرض داون تاون ديزاين التنوع الغني لمشهد التصميم في دولة الإمارات من خلال دمج المشاركات المحلية الرفيعة المستوى مع حضور دولي مؤثر. ويشمل المعرض معرض المصممين الإماراتيين الذي يُقام بدعم من دبي للثقافة تحت شعار مستقبلاً متوارثاً، وفق رؤية إبداعية للمهندسة المعمارية والمصممة الإماراتية الزينة لوتاه. ويشارك في هذا البرنامج 30 مصمما مستقلا واستوديو تصميم لاستكشاف سبل استفادة التصميم المعاصر من الخامات والممارسات المتوارثة في الصناعة والإنتاج.

إلى جانب البرنامج المحلي، يتضمن المعرض مشاركة مجموعة من الجهات الرائدة مثل برنامج تنوين التابع لمركز تشكيل، وزمالة أثاث التي تقدمها ميك أبوظبي، ومشاركة مركز 1971 للتصاميم. كما يبرز الحضور الدولي من خلال مشاركة دار ميمفيس ميلانو الشهيرة، وعرض أكواميرابيليس الذي قدمته دار بوتشيلاتي بالتعاون مع الفنان والمصمم البريطاني لوك إدوارد هول، مما يثري التجربة بوجهات نظر فنية عالمية متنوعة.

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تجارب تصميمية مبتكرة ومواد مستدامة

يتميز المعرض بتوظيف مواد محلية ومعداة التدوير وقابلة لإعادة الاستخدام في تصميم العديد من المعروضات، مما يعكس التزام القطاع بالبيئة والابتكار في استخدام الموارد. ويبرز تصميم المنتدى الذي نفذته استوديوهات بون ستوديو في دبي، حيث استلهم المصممون عناصر من البيوت الإماراتية التقليدية والسكك الضيقة لخلق مساحات حوار وتبادل للأفكار. ويعزز هذا النهج من أهمية التبادل الثقافي في إثراء قطاع التصميم ويبرز تنوع الحرف اليدوية وتجارب التصميم المبتكرة.

وتسعى دبي من خلال معرض داون تاون ديزاين وغيرها من المبادرات المماثلة إلى تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، وتوفير الفرص المناسبة للمصممين لتوسيع حضورهم في الأسواق المحلية والعالمية. وتؤكد الاستراتيجية العامة لـ دبي للثقافة وهيئة الثقافة والفنون على رعاية المواهب الإبداعية وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للابتكار والتصميم، مما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ودعم قطاع التصميم على المدى الطويل.

يعد أسبوع دبي للتصميم الـ 12 محطة هامة في التقويم الثقافي للإمارة، حيث يمثل واجهة رئيسة لعرض التجارب الفنية المتنوعة التي تجمع بين الأصالة المحلية والابتكار العالمي. ومن خلال دعم المؤسسات الحكومية للشراكات الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم ومجموعة تيكوم، تتضافر الجهود لترسيخ أسس منظومة تصميمية متكاملة تعزز الاقتصاد المعرفي والإبداعي في المنطقة.