سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يفتتح معرض جلفود للتصنيع 2026 في دبي

سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يفتتح معرض جلفود للتصنيع 2026 بدبي، الذي يجمع 2500 جهة من 79 دولة لتعزيز الأمن الغذائي والابتكار التقني.

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ، رئيس هيئة دبي للطيران المدني ومطارات دبي والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، فعاليات معرض " جلفود للتصنيع 2026" الرائد في المنطقة. يُقام المعرض على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي ، بمشاركة واسعة من رواد الصناعة وواضعي السياسات.

معرض جلفود للتصنيع 2026 والابتكار الغذائي

يهدف المعرض إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال الابتكار في التصنيع، حيث يجتمع منظومة تصنيع دولية واسعة لتلبية المتطلبات المتزايدة للإنتاج المحلي ومرونة سلاسل التوريد. يستمر الحدث حتى 5 نوفمبر الجاري، ويعكس أهمية الاستراتيجيات الوطنية في القطاع الصناعي.

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تفقد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أجنحة المعرض واطلع على أحدث الابتكارات في معالجة الأغذية والتغليف والأتمتة وتقنيات التصنيع المتقدمة، مما يعزز دور دبي كمركز عالمي لهذا القطاع الحيوي.

الشركات الدولية المشاركة في المعرض

تتزامن إقامة "جلفود للتصنيع" مع معارض رئيسية أخرى لتشكل منصة تضم 21 قاعة عرض و2500 جهة عارضة من 79 دولة. تشمل الدول المشاركة لأول مرة الأرجنتين وموريتانيا والفلبين وسان مارينو وسلوفاكيا، مما يعكس توسع الجغرافيا الصناعية.

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تشمل كبرى الشركات العالمية الحاضرة "إيه دي إم انترناشيونال"، و"مجموعة بوهلر"، و"بونجي"، و"كارجيل"، و"تشوكليت ليك"، و"دولر"، و"دي أم أس فيرمينيش"، و"جي أي أيه"، و"جيفودان"، و"هيت آند كونترول"، و"هاسكي"، و"آي أف إم إلكترونيك".

كما تستعرض شركات أخرى متخصصة مثل "انترناشيونال فليفرز آند فراغنانسس"، و"إيشيدا الشرق الأوسط"، و"كيري"، و"كرونيس"، و"مولتي فاك"، و"نوفونيسيس"، و"سيدل"، و"أس آي جي غروب"، و"سيمرايز"، و"تترا باك"، و"أولما" خبراتها التقنية.

الابتكارات التكنولوجية والممارسات المستدامة

تقدم شركة "بانج" منتج (CBT Gold) الفائز بجائزة أفضل ابتكار كبديل اقتصادي للشوكولاتة الحقيقية يخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 70%. كما تطرح منتج (FlexiBetter) الذي يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 82% مقارنة بالزبدة الحيوانية، مع كونه خاليًا من زيت النخيل والدهون المتحولة.

تستعرض شركة "إيشيدا الشرق الأوسط" جهاز "Ishida QX-500" لغلق الأطباق، الذي يدعم مواد التغليف المستدامة ويقلل حجمه بنسبة 46% واستهلاك الطاقة بنسبة 50% مقارنة بالأجيال السابقة.

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تعرض شركة "ساكمي" منصة القولبة بالضغط المستمر "CCM80SB" ذات قدرة إنتاجية تصل إلى 240 ألف غطاء في الساعة، بالإضافة إلى منصة "IPS500" التي تعزز الإنتاج باستخدام الروبوتات للفحص الآلي.

لقاءات القادة العالميين حول السيادة الغذائية

نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع شركة "إن دي" لقاء الطاولة المستدير حول "أجندة السيادة الغذائية"، أداره ماسيمو ماريوني، وشارك فيه بول بولمان من "يونيليفر"، وجون إلكينجتون، وكن غولدبرغ من "أمبي روبوتيكس".

ركزت قمة تكنولوجيا الغذاء على توطين سلسلة التوريد في الإمارات بمشاركة خليفة الهاجري من "صندوق الإمارات للنمو"، والدكتور عارف كلنتر من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجيل تيسيران من "تيترا باك".

بحثت القمة التحديات اللوجستية بمشاركة مورتن بيرغ تومسن من "ميرسك"، وخالد أحمد من "مارس"، وفيكتوريا ليبيديفا وابتسام الكعبي من "دي إتش إل" و"موانئ دبي العالمية" لتأكيد أهمية تنويع مصادر التوريد.