زيارات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمنطقة حتّا للاطلاع على مشاريع الإسكان والتطوير السياحي التي تستثمر 1.1 مليار درهم لتعزيز جودة الحياة والتنمية الاقتصادية.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، خلال زيارته ل منطقة حتّا ، أن الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير قدراته يُعدّ حجر الزاوية لبناء مستقبل مستدام وازدهار شامل لدولة الإمارات. يأتي هذا التأكيد انطلاقاً من الرؤية الراسخة التي تضع الإنسان في صلب عملية التنمية، من خلال تعزيز الفرص المتاحة أمامه لتمكينه من إطلاق طاقاته الإبداعية والابتكارية، بما يساهم في دفع مسيرة الدولة نحو قمم تنموية جديدة.

تفقد سموه مشاريع الإسكان السكنية

رافق سموّه في جولة التفقد الميداني مشروعي الإسكان "مكن 1" و"مكن 2" في منطقة حتّا، وهما من المشاريع الكبرى التي استحوذت على اهتمام خاص خلال الزيارة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المخصصة لكل منهما 1.1 مليار درهم. يهدف هذان المشروعان السكنيان إلى توفير بيئات معيشية عصرية ومميزة، تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة دبي لضمان جودة حياة سكان المنطقة وتطوير البنية التحتية السكنية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

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استراتيجية دبي الحضرية 2040

تندرج هذه المشاريع ضمن خطة التنمية الشاملة لمنطقة حتّا، التي أطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2021، كجزء لا يتجزأ من رؤية دبي الحضرية 2040. تسعى هذه الخطة إلى تحقيق أثر اقتصادي يُقدر بنحو 1.2 مليار درهم بحلول العام 2040، من خلال تطوير مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات التي تعزز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في المنطقة، مما يرسخ مكانة حتّا كوجهة سياحية وتنموية مستدامة على مدار العام.

مشاريع بنى تحتية وخدماتية متنوعة

اطلع سموّه خلال اللقاء على تفاصيل المشاريع والمبادرات قيد التنفيذ، والتي شملت مشروع شاطئ حتّا السياحي المتكامل، ومشروع حي حتّا التجاري بالقرب من قرية حتّا التراثية، بالإضافة إلى مشروع فندق ومنتجع حتّا بالقرب من وادي هب. كما تضمنت العروض مشروع مركز حتّا الخدمي الذي يضم 13 وحدة تجارية، ومشروع حتّا السكني للمواطنين، وقاعة أفراح حتّا، ومسار قمة أم النسور الجبلي للمشاة بطول 12.5 كيلومتراً، وتطوير نادي حتّا الرياضي.

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تطوير شبكات النقل والتنقل

تولى معالي مطر محمد الطاير، رئيس اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا والمدير العام لهيئة الطرق والمواصلات، عرضاً مفصلاً عن مشاريع الهيئة في المنطقة، والتي شملت إنشاء ستة مراكز تنقل متكاملة، وتطوير الطرق، وتنفيذ مسارات للدراجات الهوائية يزيد طولها على 17 كيلومتراً. كما أبرز العرض خدمة "حتّا إكسبريس" التي تنقل الزوار من دبي مول إلى حتّا مباشرة، محققة نقل نحو 2000 زائر يومياً، مع إضافة أكثر من 660 موقفاً للمركبات لتعزيز سلاسة الحركة.

حوار مفتوح مع المجتمع المحلي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجمع من أعيان وتجار ومواطنين من منطقة حتّا، حيث تجاذب أطراف الحديث حول آرائهم ومقترحاتهم لتطوير المنطقة وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب. حضر اللقاء أيضاً معالي سعيد محمد الطاير، ومعالي هلال سعيد المري، وعمر حمد بوشهاب، ومحمد الشحي، الذين أكدوا استعدادهم للتنسيق الكامل مع القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية تدعم تنويع الاقتصاد المحلي وتلبي احتياجات السكان والزوار.