سمو الشيخ محمد بن راشد يتغزل بالإمارات في قصيدة تعكس عمق الحب والانجاز

تحليل لقصيدة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي يخلد فيها حب الإمارات، مستعرضاً الرموز التاريخية والجغرافية والإنجازات الوطنية في أبيات شعرية مميزة.

اختار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، أن يتغزل بوطنه بأسلوب فريد يشبه تغزل الشاعر العاشق بمحبوبته. لم تكن هذه القصيدة مجرد عمل أ دبي عابر، بل تمثل تجسيداً صادقاً لإخلاص وتفانٍ طويل الأمد تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. تشهد إنجازاته العظيمة على صدق هذه المحبة التي رافقتها مسيرة بناء وتطور شاملة.

بداية الدهشة وجمال الطبيعة

بدأ سموه بوصف جمال الأرض وما تتركه من انطباعات عميقة في نفوس الناظرين، قبل أن يكشف عن اسمها في البيت السادس من القصيدة. ثم انتقل إلى الاعتزاز بعزة الوطن والوفاء لأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. استوقفتني في هذه القصيدة صور وألفاظ تصل مباشرة إلى قلوب أهل الإمارات وتاريخهم الغني.

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بدأ الشاعر بلفظة "واو" التي قد تسبق الإنسان إلى لسانه حين يفاجئه الجمال المذهل. يخيل إليّ أني أسمع زائراً يرى صور دبي وأنوارها لأول مرة، فلا يجد إلا هذه الكلمة تعبيراً عن دهشته واندهاشه. ولـ"واو" شواهد إسكتلندية قديمة، ويسجل معجم ميريام وبستر أول استعمال معروف لها سنة 1513م. وفي العربية ما يقارب هذا الانفعال؛ فقد ذكر لسان العرب وغيره من المعاجم "واها لهذا"، بمعنى "ما أحسنه". ونقول في الابتهاج أيضاً: "وا فرحتاه". ولهذا أرى أن أسلوب التعجب بهذا الصوت قديم في العربية، وله شواهده السابقة للتاريخ المذكور في المعجم الإنجليزي.

رموز الهوية واللؤلؤ

تلتقي "سماوي" و"سناها" و"الشمس" في صورة يغمرها الضوء؛ والسنا هو الضياء. وقد جعل الشاعر الشمس نفسها طرفاً في المفاضلة، تغار من إشراق محبوبته. وفي "تغار" شعور إنساني يبعث الحركة في الصورة؛ فكأننا نشاهد منافسة في البهاء بين نورين، وقد حكم قلب المحب لصاحبة القصيدة بالغلبة. ما أجمل هذا التدرج: قلب كالحجر، ثم ذوبان من الشوق، ثم طيران بغير جناحين!

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لقد حمل الشاعر النفس من الصلابة والثقل إلى اللين والخفة، وجعل اللقاء كافياً لتغيير حال صاحب القلب الحجري، حتى يصبح الشوق نفسه قوة تحمله وتطلقه. فالأول يتمنى جناحاً يبلغه محبوبته، أما سموه فجعل المحب للإمارات يطير بغير جناحين من أثر اللقاء وشدة العشق، وهذي أبلغ وأدق في وصف حالة العاشق الولهان. بعد العين يأتي السمع، وبعد جمال المرأى عذوبة الحديث. والحكي حديثها، وقد صوره الشاعر درراً تتناثر؛ لكل كلمة قيمتها، وللحديث كله رونقه.

ويلفتني فعل "تنثر"، بما يوحي به من سهولة وسعة، فكأن هذا الجمال يفيض منها بطبيعته، ويغدو أثرها مشتركاً بين الذين يرونها والذين يسمعون حديثها. هذا البيت من أقرب أبيات القصيدة إلى نفسي؛ فالمحبة بدأت منذ الطفولة وكبرت معه. وقد نشأ سموه في كنف والده باني دبي المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وعرف الأرض وأهلها قبل أن تبلغ الإمارات ما نراه اليوم من تقدم وازدهار.

الذاكرة التاريخية والقيادة

ثم شارك في بنائها ونهضتها منذ أكثر من خمسين سنة برؤية قل نظيرها وبإنجازات لا يمكن مجاراتها. وفي قوله "وحنا صغار" ألفة تعيدنا إلى البيت الأول والأهل وأيام النشأة. وهنا يظهر الفرق بين دهشة من يرى الإمارات في صورها الجميلة، ومحبة من صحبها منذ الصغر وعمل من أجلها طيلة حياته. دانة الغواص من لج غزار هي الإمارات إذن؛ وبمعرفتها يعود القارئ إلى الأبيات السابقة، فيرى الحسن حسن الوطن، والهوى تعلقاً به، ومحبة الصغر صحبة للأرض والأهل.

تمنح "هي" في أول البيت هذا الكشف وضوحه، بعد أن تركنا الشاعر نتتبع أوصاف محبوبته ونتشوق إلى معرفة اسمها. ومن لطائف البناء أن هذا البيت يتوسط القصيدة؛ تسبقه خمسة أبيات وتتلوه خمسة، فكأن اسم الإمارات استقر في قلبها كما استقرت محبتها في قلب شاعرها. ثم لنتأمل "أخت القمر" و"دانة الغواص"؛ فقد جمع سموه علو السماء وعمق البحر، والنور الذي نرفع إليه أبصارنا والجوهرة التي يغوص الإنسان في طلبها.

الدانة من اللؤلؤ الكبير، وإضافتها إلى الغواص تستحضر مع النفاسة رجل البحر وكدحه. وهنا تتصل الدانة بالدرر التي نثرتها المحبوبة في حديثها؛ فكلامها لؤلؤ، وهي نفسها دانة، فتتآلف الصور ويتصل الغزل بذاكرة البيئة. بعد الرؤية والسماع يأتي الماء والهواء، فتملك هذه الدار المباركة قلب من عاش فيها وشرب من مائها، ويجد المحب في هوائها البركة والشفاء. واستوقفتني لفظة "هواها"؛ فقد جاءت بمعنى العشق في قوله "في هواها في خطر"، ثم عادت هنا بمعنى الهواء الذي يستشعر فيه البركة والشفاء.

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الفخر بالدفاع عن الكرامة

وهكذا يلتقي التعلق بالمحبوبة بالإحساس بالمكان، وتجتمع شدة الوله وراحة القرب. حدً يغلبها وله تاج افتخار هي "أخت القمر" في بهائها، و"بنت الملوك" في عزتها، ولها تاج من الافتخار. وهنا يتسع الغزل ليحمل الفخر؛ فالمحبوبة ذات حسن ومكانة ومنعة، ويقترن الإعجاب بجمالها بالثقة في قوتها. ويهيئ هذا التاج لما يأتي من ذكر الدفاع عن الدار وصون كرامتها.

تستدعي لفظة "السولجر" الحرب التي يسميها أهلها حرب السولجر soldier في دبي أواخر ديسمبر سنة 1910م، وما حفظته الوثائق من أخبارها وشهادات أهل دبي بشأنها. وقد تكبدت القوة البريطانية خسائر في القتلى والجرحى، وانتقدت حكومة الهند البريطانية قرار قائد الإنزال، ودعت في برقيتها المؤرخة في 2 يناير 1911م إلى استعادة العلاقات الودية، وطمأنة أهل دبي إلى استقلالهم وحقهم في امتلاك السلاح.

وأما "التفجان" فهي البنادق، ومفردها "التفق" في لهجتنا، وقد اختلف في أصل اللفظة، ولكنها مشهورة بهذا اللفظ، ويلفظ المفرد بالجيم القاهرية واستبدل القاف جيماً في الجمع فقيل "التفجان"، وهي مفردة قديمة عند أهل الجزيرة. ويلفتني الإيجاز بين "حاول" و"انكسر"؛ إذ جمع محاولة المعتدي ومآلها في شطر، ثم ملأ الشطر الآخر بالحركة والنار. وفي "على المعادي" تحديد لوجهة القوة في مقام الدفاع عن الوطن، فتأتي الشجاعة متصلة بحماية الدار التي أحبها الشاعر ووصف جمالها.

تتقدم صورة القيادة والرجال، وتبلغ الحماسة قوتها في "عيونهم تلفظ شرار"؛ فكأن النظرات تعلن ما في النفوس من عزم قبل النطق. يعكس هذا النص العميق ليس فقط جماليات اللغة، بل أيضاً روح الأمة وقدرتها على الحفاظ على هويتها وتاريخها amidst التحديات، مما يجعل القصيدة وثيقة وطنية وإنسانية في آن واحد.