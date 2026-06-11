سمو نائب حاكم الشارقة يهنئ مجلس الوزراء على جهود التميز المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي في دولة الإمارات

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حيث كان في استقبال سموه، محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وذلك في مبنى أبراج الإمارات بإمارة دبي. وأشاد سمو نائب حاكم الشارقة بالجهود الوطنية التي يقودها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات بشكل مستمر، مؤكداً سموه أن النهج الذي تتبناه الحكومة من خلال نشر مفاهيم التميز وتطبيق أفضل الممارسات العالمية أسهم في تحقيق نقلات نوعية في الأداء الحكومي، حتى غدت الإمارات نموذجاً يحتذى بها، وعزز من تنافسيتها وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، مكتب رئاسة مجلس الوزراء ، حيث كان في استقبال سموه، محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وذلك في مبنى أبراج الإمارات ب إمارة دبي .

وأشاد سمو نائب حاكم الشارقة بالجهود الوطنية التي يقودها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات بشكل مستمر، مؤكداً سموه أن النهج الذي تتبناه الحكومة من خلال نشر مفاهيم التميز وتطبيق أفضل الممارسات العالمية أسهم في تحقيق نقلات نوعية في الأداء الحكومي، حتى غدت الإمارات نموذجاً يحتذى بها، وعزز من تنافسيتها وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي





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