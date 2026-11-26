استعرض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان منافسات اليوم الثالث لجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2026، حيث حسمت السهام النتائج وتبادل الحضور الأدوار في ميدان الوثبة بأبوظبي.

شهدت الساحة الرياضية في دولة الإمارات فعالية بارزة مساء اليوم، حيث تابع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الرئاسة، المنافسات الحاسمة في اليوم الثالث من جائزة زايد الكبرى ل سباقات الهجن 2026. أقيمت هذه المنافسات في ميدان الوثبة للهجن بمدينة أبوظبي ، وتجمع بين نخبة من ملاك الهجن وملاك المطايا من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي والدولة، في حدث يهدف إلى ترسيخ مكانة هذا التراث الرياضي العريق على الصعيدين المحلي والإقليمي. تستمر الجوائز الكبرى حتى الأول من ديسمبر المقبل، وسط مشاركة كثيفة لآلاف المطايا التي تتنافس على الفوز بالكؤوس والبندقية الذهبية في فئات متباينة.

تفاصيل المنافسات وتوقيتات الفئات الرئيسية

في الجولة الأولى من الفئات المفتوحة، حسمت سحابة "تكريم"، المملوكة لطالب مسلم بن عقيل المري، كأس اللقايا الأبكار المفتوح بزمن قياسي بلغ 7 دقائق و17.8 ثانية، مما وضعها في صدارة المنافسة مبكراً. وفي الشوط الثاني، تميز السهم "ملتاع" المملوك لمانع بن حماد الشامسي بفوزه ببندقية الجعدان المفتوح بتوقيت قدره 7 دقائق و12.96 ثانية، ليؤكد على التنافسية العالية بين الملاك المحترفين في هذه الفئة. ثم انتزعت الهبة "الهبيبة"، المملوكة لمانع علي بن حماد الشامسي، المركز الأول في فئة اللقايا الأبكار المحليات بزمن 7 دقائق و19.62 ثانية، محتفظة بالريادة في الفئات المحلية. وفي الشوط الرابع، توج السهم "مرموق"، المملوك لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي، بلقب اللقايا الجعدان المحليات بزمن 7 دقائق و16.69 ثانية، مما يعكس التماسك الفني لفرق التربيين الإماراتية. وفي الشوط الخامس، أهدت السحابة "مهمة"، المملوكة لعلي محمد خويدم العامري، كأس الأبكار المحليات الإنتاج بزمن 7 دقائق و20.94 ثانية. ثم تألق السهم "عزام"، المملوك لخليفة سالم راشد الكتبي، محققاً بندقية الجعدان المحليات الإنتاج بزمن 7 دقائق و17.9 ثانية. وفي الشوط السابع، انتصرت السحابة "ذخر"، المملوكة لمحمد سلطان مرخان الكتبي، بكأس اللقايا الأبكار المهجنات بتوقيت 7 دقائق و16.48 ثانية. وفي آخر أشواط الرموز، تصدر السهم "متجه"، المملوك لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي، منافسات اللقايا الجعدان المهجنات الإنتاج محرزا المركز الأول بزمن 7 دقائق و17.13 ثانية.

دور القيادة في دعم التراث الرياضي

حضر معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ورئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الثالث إلى جانب كبار المسؤولين وملاك الهجن من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تؤكد على التلاحم المؤسسي حول هذا الصرح الرياضي. وقد استضاف معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في مأدبة غداء بمجلسه بمنطقة الوثبة بأبوظبي، بحضور الرعاة والشركاء الاستراتيجيين لمهرجان الشيخ زايد، مما يعكس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لهذا الحدث. وتبادل الضيوف الأحاديث الودية التي ركزت على أهمية سباقات الهجن كموروث ثقافي، والدور الجوهري لجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2026 في تعزيز حضور هذه الرياضة، بوصفها أحد أبرز المهرجانات في المنطقة التي تحقق نجاحات متواصلة.

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تفاعل ملاك الهجن مع الدعم الحكومي

وثّن المشاركون في المنافسات الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة التراثية الأصيلة، مشيرين إلى أن توفر الجوائز القيّمة أسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمكانتها، لتصبح إحدى أهم الرياضات في الدولة من حيث التنظيم والاهتمام الإعلامي. عبّر ملاك الهجن عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على متابعته المستمرة ودعمه المتواصل لسباقات الهجن، مؤكدين أن حضور سموه الدائم لمختلف المنافسات شكل حافزاً كبيراً وأسهم بشكل مباشر في تطوير هذه الرياضة والمحافظة على إرثها العريق. وقد أشاد الحضور بالمستوى الفني العالي للمنافسات، مما يعزز من مكانة الدولة كوجهة عالمية لهذه الرياضة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.