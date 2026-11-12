سمو الشيخ عبدالله بن زايد يرعى احتفال لوكسمبورغ بذكرى افتتاح سفارتها في الإمارات

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حفل الذكرى الخامسة عشرة لافتتاح سفارة لوكسمبورغ، مؤكداً على متانة الشراكة الثنائية وتطور التعاون بين الإمارت والدوقية.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الحفل الرسمي الذي أقيم تحت رعاية دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لافتتاح سفارة دوقية لوكسمبورغ الكبرى لدى الدولة. حضر هذا الحدث الدبلوماسي المهم معالي كزافييه بيتيل ، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي والشؤون الإنسانية في دوقية لوكسمبورغ الكبرى ، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والسفراء الأعضاء في السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة الإمارات.

رسائل الصداقة المتبادلة والتعاون المشترك

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال كلمته أن العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودوقية لوكسمبورغ الكبرى ترتكز على أسس متينة من الصداقة الحقيقية والاحترام المتبادل، إلى جانب وجود مصالح مشتركة واسعة النطاق. وأشار سموه إلى أن هذه الروابط تشهد تطوراً مستمراً ومستمراً، وذلك بفضل الحرص الكبير الذي تبديه قيادتي البلدين على تعزيز سبل التعاون وبناء شراكات استراتيجية فعالة في مختلف المجالات الحيوية.

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واستطرد سموه قائلاً إن الاحتفال بمرور خمسة عشر عاماً على افتتاح البعثة الدبلوماسية يمثل محطة فارقة ومهمة جداً في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث يعكس بوضوح عمق الروابط الإنسانية والسياسية التي تجمع شعبي الإمارات ولوكسمبورغ. وأكد سموه أن هناك حرصاً مشتركاً وعاملاً على مواصلة العمل الجاد لتعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم تطلعات الشعبين الصديقين نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

استعراض المسيرة الدبلوماسية والتطور الثنائي

خلال الفعالية، تم استعراض مفصل للمسيرة الطويلة للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، مع تسليط الضوء على الإنجازات والنمو الملحوظ الذي شهدته هذه العلاقات على مدار السنوات الماضية. وقد سلط العرض الضوء على الخطوات العملية التي تم اتخاذها لتعزيز هذه الشراكة، وكيف ساهمت الجهود الدبلوماسية المشتركة في توسيع آفاق التعاون الثنائي لتصبح أكثر شمولاً وفعالية.

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تم التركيز في العرض على أن هذا التطور المستمر ليس عشوائياً، بل هو نتيجة لجهود منظمة ومستمرة تهدف إلى خدمة المصالح العليا للبلدين الصديقين، مما يعزز من مكانتهما الإقليمية والدولية. وقد أظهرت البيانات المعروضة أن هناك تقارباً متزايداً في وجهات النظر ومواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية، مما يعزز من إمكانية التعاون في مجالات متعددة.

آفاق المستقبل وتوسيع نطاق الشراكة

يتوقع من خلال هذه المناسبة تعزيز الروابط القائمة بين البلدين في مجالات جديدة ومبتكرة، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام التعاون المستقبلي. وأكد المشاركون أن هناك إرادة سياسية قوية من كلا الجانبين للاستمرار في دفع عجلة الشراكة نحو آفاق أوسع، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

يأتي هذا الاحتفال تأكيداً على أهمية الدبلوماسية الثقافية والسياسية في تعزيز التفاهم المتبادل بين الأمم، ويعكس التزام دولة الإمارات بتطوير علاقاتها الدولية بناءً على مبادئ الاحترام والمنفعة المتبادلة. ومن المتوقع أن تترجم هذه الجهود إلى مشاريع ومبادرات مشتركة ملموسة تعزز من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للشعبين.