سمو الشيخ أحمد يرفع علم الدولة في متحف الاتحاد احتفاءً باليوم الوطني

في مناسبة تتزامن مع مرور 10 سنوات على افتتاح متحف الاتحاد، رفع سمو الشيخ أحمد بن محمد علم دولة الإمارات، مع تأكيده على قيمة الوحدة ومسيرة التنمية تحت القيادة الرشيدة.

في خطوة تجسد العمق الوطني والترابط الاجتماعي، قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام ، برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة في ساحة متحف الاتحاد بدبي. وقد جاء هذا الإجراء استجابة لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي دعت جميع عناصر المجتمع إلى المشاركة في رفع العلم الوطني في اليوم المحدد للاحتفال ب يوم العَلَم ، مما عزز من مظاهر الفخر والانتماء لدى المواطنين والمقيمين.

تفاصيل الفعالية وتزامنها التاريخي

نظم هذه الفعالية الخاصة براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ضمن إطار الاحتفالات الواسعة التي تشهدها دبي خلال الشهر الوطني. وقد حظيت الفعالية بحضور مميز شارك فيه مجموعة من الفرق العسكرية التي عزفت السلام الوطني لدولة الإمارات، بالإضافة إلى جمع من طلبة وطالبات المدارس الذين شاركوهم الفرح بهذه المناسبة الوطنية الغالية. ويأتي اختيار ساحة متحف الاتحاد كموقع رئيسي لهذا الحدث ليسلطا الضوء على الأهمية التاريخية للمكان، حيث تتزامن هذه السنة مع مرور 10 سنوات على افتتاح المتحف، الذي يؤرخ لمرحلة تأسيسية بالغة الأهمية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.

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رسائل سمو الشيخ أحمد حول الهوية والوحدة

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال كلمته أن يوم العَلَم يمثل مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الاعتزاز العميق بالوطن والوفاء لقيادته الرشيدة، مشدداً على أن العلم يجمع الجميع حول رمز يجسد قوة دولة الاتحاد وعزة شعبها وطموحاتها الكبيرة نحو المستقبل. ووصف سموه العلم بأنه ليس مجرد رمز وطني، بل هو شاهداً على مسيرة مباركة، وعنواناً للسيادة والكرامة والهوية الوطنية، ورمزاً لقيم الوحدة والتلاحم التي أرساها الآباء المؤسسون ورسختها القيادة الرشيدة جيلاً بعد جيل. وأضاف أن الاحتفاء بهذه المناسبة يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء، ويعكس التلاحم والتكاتف الذي يتمتع به مجتمع الإمارات.

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تأكيد على النموذج التنموي والمستقبل

أشار سموه إلى أن علم الدولة هو تجسيد حقيقي لمسيرة دولة بنت مكانتها العالية بالعمل الجاد والطموح والإرادة القوية، مما جعلها نموذجاً عالمياً معترفاً به في مجالات التنمية والازدهار والتقدم، حيث يعزز كل إنجاز تحققه الإمارات من مكانة رايته ويرسخ حضورها المحظى بتقدير كبير في مختلف المحافل الدولية. مؤكداً أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم ومتابعة إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تواصل ترسيخ نهجها التنموي القائم على الطموح والريادة والاستثمار في الإنسان.

دور المتحف والأجيال الجديدة

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن مسؤولية الحفاظ على مكتسبات الوطن ومواصلة مسيرة الإنجاز هي مسؤولية مشتركة، تعلو معها راية الإمارات بمضاعفة العمل المخلص، وتبنّي روح المبادرة والابتكار، وإعداد الأجيال الجديدة لمواصلة مسيرة البناء والتطوير. مشيرا إلى أن أبناء الإمارات أثبتوا، على امتداد مسيرة الاتحاد، قدرتهم الفريدة على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، وأن المستقبل يحمل فرصا أكبر لمواصلة ترسيخ ريادة الدولة وتعزيز حضورها وتأثيرها الإيجابي على الساحة العالمية. كما سلط الضوء على أن متحف الاتحاد يمثل قيمة وطنية كبيرة في تعريف الأجيال الجديدة بالمواقف المهمة في مسيرة دولتهم والإسهام في تعزيز ارتباطهم بإرثهم التاريخي المجيد.