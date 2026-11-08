سمو الشيخة بدور القاسمي تطلق رواية منطق الطير في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 برؤية معاصرة تربط التراث بقضايا البيئة، برسوم نوشين صادقيان.

وقّعت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية ل مجموعة كلمات ، النسخة الجديدة من كتابها الذي يحمل عنوان منطق الطير ، خلال حفل إطلاق ضخم أقيم في معرض الشارقة الدولي للكتاب لعام 2026. وقد امتد الحفل لأكثر من ساعتين، وشهد حضوراً جماهيرياً واسعاً، في خطوة تؤكد استمرار دور سموها الرائد في نشر الثقافة والأدب الموجه للشباب والطفل.

إعادة صياغة التراث برؤية بيئية معاصرة

يعيد الكتاب تقديم حكاية مستلهمة من عمل الشاعر فريد الدين العطار، لكنه يقدمها من خلال رؤية أدبية معاصرة تمس فئة عمرية محددة هي من سن الثامنة إلى الثانية عشرة. تدمج هذه الرؤية بين عالم الخيال الأدبي والحكمة التربوية، لتقدم رحلة اكتشاف الذات التي تعكس تحولات داخلية عميقة. وتركز الرواية بقوة على قيم أساسية مثل الشجاعة والمثابرة والإيثار، بجانب الثقة بالنفس، مؤكدة أن التعاون هو السلاح الأجدى لمواجهة التحديات الصعبة وإحداث تغيير حقيقي في الواقع المحيط.

رسوم فنية وتحذير من تدهور البيئة

تتميز الطبعة الجديدة برسوم أنجزتها الفنانة نوشين صادقيان، والتي تنسجم مع رسالة الكتاب البيئية العميقة. تبدأ الأحداث في عالم تتراجع فيه الغابات بشكل مخيف ويتلوث فيه الهواء، مما يخلق جوًا من الخطر الداهم. تطرح الحكاية سؤالاً وجوديًا حول مسؤولية الإنسان عن حماية الحياة، وتؤكد أن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمل وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. هذا الطرح البيئي يجعل من العمل وثيقة توعوية بقدر ما هو عمل أدبي ترفيهي.

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رحلة السبعة وديان نحو جبل قاف

تبدأ قصة الطيور باجتماع أفراد من مختلف أنحاء الأرض تحت ظل شجرة الواق واق العجيبة، استجابة لنداء الهدهدة الحكيمة التي تقودهم في رحلة خطيرة. تواجه الطيور سبعة وديان، وتعمل على عبور مخاوفها النفسية والجسدية، وتتعلم如何 التحرر من الأثقال التي تثقل أجنحتها. الهدف من هذه الرحلة هو الوصول إلى جبل قاف، حيث يسكن طائر السيمرغ الأسطوري الذي تأمل الطيور أن يجد لديها الإجابة عن تساؤلاتها الوجودية والمصيرية التي تراكمت خلال رحلتها الطويلة.

مستوى عالمي وجائزة بولونيا راجازي

يحظى الكتاب بدعم مجموعة كلمات التي أصدرته باللغتين العربية والإنجليزية، مما يوسع دائرة وصوله للقراء عالميًا. يأتي هذا الإصدار تأكيدًا على المستوى المهني لسمو الشيخة بدور القاسمي، الحاصلة على جائزة بولونيا راجازي لعام 2025، والتي تثبت تميز إنتاجها الأدبي. تستند الرواية إلى عناصر رمزية من التراث، مثل الهدهدة والسيمرغ، لربط رحلة الطيور بقضايا إنسانية وبيئية تلامس واقع اليوم، في إطار سردي جذاب ومفيد.