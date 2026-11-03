سمو الشيخ منصور يرفع علم الإمارات في الديوان الرئاسي احتفالا بيوم العلم

في حدث رمزي بديوان الرئاسة بأبوظبي، رفع سمو الشيخ منصور بن زايد علم الدولة. وأكد أن العلم يجلد وحدة الوطن وانجازاته تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد، في ثالث نوفمبر من كل عام.

أقام ديوان الرئاسة في العاصمة أبوظبي حفلًا رسميًا رفيع المستوى لرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد ترأس هذه المراسم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة. جاء هذا الحدث في إطار الاحتفال الوطني بعيد العلم الذي يصادف يوم الثالث من نوفمبر من كل عام، وهو تاريخ ثابت في التقويم الوطني لدولة الإمارات.

رمزية العلم ووحد الأمة

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال كلمته في المراسم أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية جوهرية يجدد فيها الشعب مشاعر الفخر والاعتزاز براية الوطن الغالية. وأشار سموه إلى أن هذه المناسبة تجسد بوضوح وحدة أبناء الإمارات وتلاحمهم الاجتماعي والوطني. كما أبرز أن هذا التلاحم يجمع تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مما يعكس تماسك الصف الوطني.

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وأكد سموه أن علم الإمارات لا يرمز فقط إلى السيادة، بل يشكل شاهدًا على مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات المتلاحقة. وتُظهر هذه الراية بوضوح كيف انطلق الاتحاد منذ تأسيسه، وكيف تواصل مسيرته اليوم برؤية طموحة وإرادة راسخة. يمثل العلم شهادة حية على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في مختلف المجالات، مما يعزز الشعور بالاعتزاز بتاريخ الاتحاد ومستقبله المشرق.

التزام بالحفاظ على المكتسبات

في سياق متصل، شدد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على أن الاحتفاء بيوم العلم يجسد تجديد العهد الوطني على صون مكتسبات الوطن. وأكد سموه على ضرورة التمسك بثوابت الدولة وقيمها الراسخة، ومواصلة العمل بعزيمة وإخلاص لتحقيق تطلعات قيادته الرشيدة. هذا الالتزام يعكس استراتيجية واضحة للحفاظ على الاستقرار والنمو الذي حققته الدولة على مدار عقود من العطاء.

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واعتبر سموه أن رفعة الإمارات وصون منجزاتها وتعزيز ريادتها العالمية مسؤولية وطنية كبرى. وأشار إلى أن هذه المسؤولية تتوارثها الأجيال المتعاقبة، والتي تستلهم معاني العطاء والتفاني والإخلاص من راية الاتحاد. إن هذا النهج يؤكد أن العلم ليس مجرد رمز، بل هو مصدر إلهام للأجيال الحالية والقادمة للعمل من أجل مستقبل أفضل.

حضور رسمي ودعوات بالخير

حضر مراسم رفع العلم الموقرة مجموعة واسعة من الشخصيات الرسمية والقيادية المهمة. من بين الحضور كان سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، وكذلك معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، مستشار في ديوان الرئاسة. كما شارك في المراسم عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين والقيادات الدامغة في ديوان الرئاسة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لهذا الحدث الوطني.

ختامًا، اختتم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان كلمته بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها الكريم. دعا سموه الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء الدائم. كما أمنّ على أن تظل راية الاتحاد خفاقة وفخورة في ميادين العز والمجد والإنجاز، شاهدة على مسيرة تقدم لا تعرف الحدود.