افتتح نائب رئيس الدولة معرض دبي العالمي للقوارب 2026 بمشاركة 300 شركة و100 يخت من 25 دولة، مؤكداً مكانة دبي كوجهة بحرية عالمية رائدة.

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معرض دبي العالمي للقوارب 2026، وذلك في نسخته الثانية والثلاثين التي تستمر حتى 29 نوفمبر الجاري. وتقام الفعالية في دبي هاربر ، وينظمها مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 300 شركة وعلامة تجارية عالمية، مما يعكس الزخم الكبير الذي تحظى به الفعاليات الاقتصادية في الإمارة.

رؤية دبي البحرية واستقطاب العلامات التجارية

يُعتبر معرض دبي العالمي للقوارب منصة عالمية تجمع كبار المصنعين والخبراء والمستثمرين في القطاع البحري، ويسهم بشكل مباشر في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسية لاستقطاب كبرى الفعاليات المتخصصة. تمتلك دبي بنية تحتية حديثة ومنشآت متطورة جعلتها مركزاً لليخوت الزائرة ومحطة رئيسية للسفن السياحية القادمة من مختلف أنحاء العالم، مما يدعم نمو الاقتصاد البحري ويعزز فرص التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.

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تفاصيل المشاركة وعدد الشركات العالمية

تشهد الدورة الثانية والثلاثون من المعرض مشاركة أكثر من 300 شركة وعلامة تجارية من 25 دولة حول العالم، على مدى خمسة أيام من الفعاليات. يستعرض المعرض أكثر من 100 يخت ومركبة مائية، إلى جانب أجنحة وطنية تمثل دولاً مثل الصين وإيطاليا والولايات المتحدة، مع تسجيل مشاركة دولية جديدة من كوريا الجنوبية وسلوفينيا في هذه الدورة.

تقنيات مبتكرة وتصاميم صناعية متقدمة

اطّلع سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة التفقدية، على أحدث المعروضات والتقنيات والتصاميم المبتكرة في قطاع اليخوت والقوارب، واستمع إلى شروح حول أبرز المنتجات والمشروعات والحلول المتقدمة. وقد تم التركيز على التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة في مجالات الهندسة البحرية والتكنولوجيا والتصنيع والخدمات المتخصصة، مما يعكس التحول التقني الكبير في هذا المجال.

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دعم التصنيع المحلي والفرص الاستثمارية

يسلط المعرض الضوء على القدرات المتنامية لدولة الإمارات في مجالات تصميم اليخوت وهندستها وتصنيعها، حيث تشمل قائمة اليخوت التي يتم الكشف عنها لأول مرة على المستويين العالمي والإقليمي في هذه الدورة عدداً من اليخوت المصنّعة محلياً. وتستقطب الدورة الحالية أكثر من 50 شركة وعلامة تجارية جديدة، من بينها أكثر من 20 جهة عارضة جديدة، مما يعكس تنامي الثقة الدولية بالفرص التي توفرها دبي والمنطقة في قطاع الصناعات البحرية.

مسؤوليون وحضور رسمي رفيع المستوى

حضر افتتاح المعرض إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية. كما تواجد معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وعدد من المسؤولين لمناقشة سبل تعزيز التعاون في القطاع البحري.