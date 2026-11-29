أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم أن يوم الشهيد يجسد الوفاء ويستلهم القيم الوطنية، داعياً لمواصلة العطاء لتحقيق رفعة الدولة.

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، أن تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب الإماراتي. وصف سموه هذه التضحيات بأنها نبراس يضيء الطريق نحو مستقبل مجيد، حيث ضحى الشهداء بأرواحهم للحفاظ على الدولة للأجيال القادمة. جاء هذا التأكيد في إطار رسالة وطنية تهدف إلى تحفيز الجميع لبذل الغالي والنفيس لضمان استمرار الإمارات في أعلى مراتب التقدم والازدهار.

رسالة يوم الشهيد والوفاء للوطن

يعتبر يوم الشهيد مناسبة جوهرية تجسّد مشاعر الوفاء العميق لمن جعلوا حماية الوطن وصون كرامته مسؤولية والتزاماً راسخاً. أشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن هذه الذكرى تحمل رسالة واضحة مفادها أن الشعارات الجوفاء لا تساهم في بناء وطن ولا تصنع مجداً. بل إن الفعل والعطاء والتضحية هما الأساس الحقيقي في رفعة الأوطان والركيزة الأولى لصون كرامتها.

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في هذا السياق، استذكر سموه بكل الثناء والإجلال ما قدمه أبناء الوطن الأبرار من أروع صور التضحية، حيث وهبوا أرواحهم فداءً للوطن وإعلاءً لمبادئ دولة الإمارات وثوابتها الراسخة. كما أكد سموه حق الوطن المشروع في الدفاع عن سيادته وحماية مصالحه الوطنية، مشيراً إلى أن الملاحم البطولة النادرة التي قدمها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ستظل خالدة في ذاكرة الوطن. لقد سطّروا هذه الملاحم بأحرف من نور في سجل مجد الإمارات، مما جعلها رمزاً ملهماً للأجيال القادمة.

دور القوات المسلحة والعطّال الوطنيين

أضاف سمو ولي عهد دبي أن رجال الجيش جسّدوا بتضحياتهم قيم الشجاعة والمسؤولية والتجرد وإنكار الذات. اختاروا أن يكونوا أول من يلبي نداء الواجب غير عابئين إلا بعزة الوطن وكرامته التي أعلوها فوق كل اعتبار. جاء ذلك انطلاقاً من إيمان أكيد لديهم بأن الدفاع عن الأرض والهوية مسؤولية لا تحتمل التردد أو تقبل المساومة. لذلك، سيظل ما قدموه من عطاء وتضحيات رمزاً ملهماً تستمد منه الأجيال قيم الانتماء والتضحية والفداء.

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في هذه المناسبة، تم ذكر الدور الوطني الذي تضطلع به قواتنا المسلحة الباسلة بكل التقدير والإجلال. تتمتع هذه القوات بكفاءة عالية وجاهزية متقدمة، ويتحلى منتسبوها بحس وطني رفيع وإدراك كامل للمسؤوليات الكبيرة التي تمليها واجباتهم. تُعد القوات المسلحة ركيزة أساسية في صون مقدرات الوطن والذود عن مكتسباته، كما أنها تلعب دوراً إيجابياً في تأكيد أثر دولة الإمارات عبر الانخراط في صفوف قوات حفظ السلام.

بالإضافة إلى ذلك، تشارك القوات المسلحة في عمليات الإغاثة والاستجابة للطوارئ حول العالم، بما يكرس مكانة الإمارات كمنارة للعمل الإنساني على المستوى العالمي. أشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن يوم الشهيد يؤكد أهمية جعل الاعتزاز والفخر طاقة عمل وعطاء. ذكر سموه أن المعلم الذي يضيء العقول بنور العلم، والطبيب الذي يكرّس حياته لخدمة الناس، والباحث الذي لا يكف عن طرق أبواب المعرفة، هم جنود في ميادين العطاء. هؤلاء المواطنون يشاركون بعلمهم وعملهم في رفعة الوطن ودفع مسيرته إلى الأمام.

تحية للأُسر ودور كل فرد في البناء

ختاماً، وجّه سمو ولي عهد دبي تحية إكبار وعرفان عميق إلى أُسر الشهداء وذويهم. أكد سموه أن ما أبدته هذه الأسر من أروع صور الصبر والشموخ سيظل برهاناً ساطعاً على مدى عمق انتماء أهل الإمارات لوطنهم. كما أكد استعدادهم الدائم للتضحية بأغلى ما يملكون في سبيل أن تظل راية الدولة عالية خفاقة في سماء العزة والكرامة.

أضاف سموه أن الحفاظ على أمن الوطن وسيادته وسلامة أهله ومقدراته هو هدف سامٍ تهون في سبيله كل التضحيات. هذا التأكيد يبرز وحدة الصف وتكاتف الشعب الإماراتي حول قيادته الحكيمة في مختلف المناسبات الوطنية. إن الرسالة النهائية هي أن العطاء المستمر من جميع فئات المجتمع هو الضامن لاستمرار التقدم والرخاء الذي حققته الإمارات بفضل جهود جميع أبنائها وبناتها.