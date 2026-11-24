سمو ولي العهد يثمن دور مبادرة أفراح الإمارات في دعم استقرار الأسر وتخفيف الأعباء المالية عن الشباب، مؤكدةً قيم التكافل الوطني.

أكد سمو أولياء العهود أن مبادرة " أفراح الإمارات" تُعد نموذجاً وطنياً متكاملاً يجمع الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم استقرار الأسرة الإماراتية وتعزيز تماسكها، بما يتماشى مع نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في ترسيخ مكانة الأسرة كأولوية قصوى في التنمية الوطنية وتمكين الشباب من تأسيس أسر مستقرة.

يعكس توحيد الأعراس الجماعية تحت مظلة وطنية موحدة التكامل الكبير في الأدوار الحكومية والمجتمعية الداعمة للأسرة، ويعزز المسؤولية المشتركة تجاه استقرارها، مما يسهم في صون الموروث الاجتماعي والثقافي الإماراتي وترسيخ التلاحم بين أفراد المجتمع وتوفير مقومات اجتماعية مستدامة تدعم بناء الأجيال الجديدة.

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التأكيد على نهج القيادة في دعم الأسر

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن مبادرة "أفراح الإمارات" تجسّد نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في مشاركة أبناء الوطن أفراحهم والحرص على توفير مقومات الاستقرار لهم مع بداية حياتهم الأسرية، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الأسرة أساس قوة المجتمع.

وأشار سموه إلى أن الأعراس الجماعية تجسّد قيم التلاحم والتكافل التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وجعلها نهجاً راسخاً في المجتمع الإماراتي، مؤكداً أن الحفاظ على هذه القيم ونقلها إلى أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية مشتركة.

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تعزيز الهوية الوطنية والمشاركة المجتمعية

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن مبادرة "أفراح الإمارات" تجسد نهج القيادة الحكيمة في ترسيخ مكانة الأسرة ضمن الأولويات الوطنية وتطوير منظومة اجتماعية متكاملة تضع الأسرة في صميم التنمية.

وأضاف أن تعزيز مقومات استقرار الأسرة الإماراتية وتمكين الشباب من تأسيس أسرهم يشكل استثماراً مباشراً في مستقبل الوطن واستدامة مسيرته التنموية، مشيراً إلى أن "عام الأسرة 2026" شكل منصة مهمة لتعزيز العمل المشترك وتكامل المبادرات التي تدعم الأسرة في مختلف مراحلها.

التخفيف عن الشباب وترسيخ القيم الوطنية

قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، إن مبادرة "أفراح الإمارات" تأتي امتداداً للأفكار الاجتماعية النوعية التي تقدمها دولة الإمارات برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في توفير كافة السبل التي تسهم في استقرار المجتمع.

وأضاف أن الأعراس الجماعية تمثل مبادرة رائدة في دعم الشباب الإماراتي حيث تسهم في التخفيف على كاهلهم في بداية تأسيس أسرهم مما ينعكس على استقرارهم المادي، وتمكنهم من المضي في حياتهم الأسرية بعيداً عن الضغوطات المالية الناتجة عن الأفراح الفردية والمظاهر الكمالية التي ترهق عاتق الشباب.

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إحياء العادات الأصيلة وتشجيع الزواج

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لمبادرة "أفراح الإمارات" تجسد حرص سموه على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز استقرار الأسرة وتشجع الشباب على الزواج وتكوين أسر مستقرة ومتماسكة.

وأشاد سموه بالدعم الكبير للأعراس الجماعية التي باتت ظاهرة وطنية تؤكد أصالة مجتمع الإمارات في التلاحم والتكافل، وتسهم في تشجيع الشباب المواطنين على الزواج وتخفيف الأعباء المالية عنهم والابتعاد عن الإسراف في التكاليف، بما يتيح لهم بدء حياتهم الأسرية على أسس من الاستقرار والطمأنينة.