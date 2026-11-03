سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا: يوم العلم تجسيد للولاء ومكانة الإمارات

أكد حاكم أم القيوين أن يوم العلم يجسد تجديد العهد للوطن ورمزية الراية كمصدر فخر، في ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد لتعزيز مكتسبات الدولة.

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ، أن الاحتفاء بيوم العلم يجسد تجديد العهد والولاء للوطن وقيادته. جاء هذا التأكيد في كلمة سموه التي شدد فيها على أن اليوم الوطني يمثل لحظة مضيئة لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الراسخة في نفوس أبناء الدولة.

يوم العلم رمز للسيادة والوحدة الوطنية

وصف سمو حاكم أم القيوين يوم العلم بأنه مشهد وطني موحد تعبر فيه القلوب والرايات عن عمق الانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار إلى أن رفع علم الوطن الشامخ هو تعبير واضح عن سيادته وعزته وهويته المستقلة التي تحافظ على تميزها بين دول العالم.

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وأضاف سموه أن هذه الراية الذهبية الحمراء والخضراء والبيضاء والسوداء تجمع أبناء الإمارات على قيم الولاء والانتماء ووحدة الهدف والمصير. وأكد أن علم دولة الإمارات يمثل رمزا حياً للسيادة والوحدة والانتماء الوطني، ويبرز ما تحقق للدولة من منجزات ومكتسبات كبيرة عبر مسيرتها الوطنية.

رسوخ قيم الولاء ومسيرة البناء الوطني

عكس سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا أن القيم الراسخة التي رسخها أبناء الإمارات عبر مسيرة الوطن الطويلة هي أساس استمرار التقدم والازدهار. وشدد على أن الحفاظ على مكانة هذه الراية ورفعها عالياً هو مسؤولية وطنية متوارثة تتحملها الأجيال المتعاقبة بحب ووفاء.

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وبيّن سموه أن هذه المسؤولية الوطنية تدعو إلى مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ، والحفاظ على مكانة الوطن ورفعته في المحافل الدولية والإقليمية. وأكد أن الحفاظ على هذه المكانة يتطلب جهوداً مستمرة من جميع أفراد الشعب للعمل على تطوير الدولة وتحسين جودة الحياة.

إرشادات القيادة لتعزيز المكتسبات الوطنية

أكد سمو حاكم أم القيوين أن علم دولة الإمارات، في ظل قيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سيظل رمزاُ دائماً للسيادة والوحدة. وأوضح أن هذه الراية هي مصدر فخر واعتزاز لأبناء الوطن، ودافعاُ قوياً لمواصلة العمل والعطاء في مختلف المجالات.

وأشار سموه إلى أن هذه الجهود تسهم بشكل فعال في تعزيز مكتسبات الدولة ومكانتها الرفيعة على الصعيدين المحلي والعالمي. كما أكد ضرورة الحفاظ على رايتها عالية في مختلف ميادين الإنجاز، بما يضمن استمرار التفوق والتميز الذي تشتهر به الإمارات.

دعاء سموه بعزة وأمْن دولة الإمارات

في ختام كلمته، دعا صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها. وطلب سموه من الله أن يدام عليها عزها وأمنها واستقرارها، وأن يبقى علمها عالياً خفاقاُ في السماء.

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ووصف سموه العلم بأنه رمز لوطن نفخر بالانتماء إليه ونعتز بخدمته، معرباً عن ثقته التامة في استمرار التقدم والازدهار under قيادة حكيمة ترعى مصالح الشعب وتعمل من أجل رفاهيته.