سموحة الشيخة بدور القاسمي تطلق مبادرة أصوات الشباب مع اليونسكو لجمع أدب من مدن العاصمة العالمية للكتاب حتى 2027.

أطلقت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، السفيرة النوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب لدى منظمة اليونسكو ، مبادرة جديدة تحت اسم أصوات الشباب. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم برنامج اليونسكو ل عاصمة عالمية للكتاب ، بهدف تشجيع الكتّاب الشباب على مشاركة قصص تعكس هوية جيلهم. وتستند المبادرة إلى شعار هذا عالمي، هذا صوتي، لتعزيز الحوار بين الثقافات واللغات المختلفة عبر الأدب السرد القصصي. تهدف المبادرة إلى جمع مختارات أدبية دولية تبرز التجارب الإنسانية المتنوعة والتطلعات المستقبلية للشباب في مدن عالمية مميزة.

تفاصيل المبادرة ومعايير المشاركة

تفتح مبادرة أصوات الشباب باب المشاركة أمام الكتّاب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً. يشترط على المتقدمين أن يكونوا مقيمين في إحدى المدن التي حملت لقب عاصمة عالمية للكتاب، أو منحدرون منها، أو تربطهم صلة حقيقية بها أو بمجتمعها الأوسع. تبدأ فترة تلقي المشاركات اعتباراً من اليوم وتنتهي في 28 فبراير 2027. يمكن للراغبين في المشاركة تقديم أعمالهم الأصلية عبر الرابط المخصص على منصة Jotform، حيث تتيح المنصة إمكانية تقديم النص الأدبي والمعلومات الشخصية.

Also read «لغة الضاد» بين تحديات الرقمنة ورهانات الذكاء الاصطناعي

تتضمن قائمة المدن المشاركة 27 مدينة عالمية، وتشمل مدريد، والإسكندرية، ونيودلهي، وأنتويرب، ومونتريال، وتورينو، وبوغوتا، وأمستردام، وبيروت، وليوبليانا، وبوينس آيرس. كما تضم القائمة يريفان، وبانكوك، وبورت هاركورت، وإنتشون، وفروتسواف، وكوناكري، وأثينا، والشارقة، وكوالالمبور. وتكمل القائمة تبليسي، وغوادالاخارا، وأكرا، وستراسبورغ، وريو دي جانيرو، والرباط، وميديلين. هذا التنوع الجغرافي يعكس التزام المبادرة بإبراز أصوات من خلفيات ثقافية متنوعة حول العالم.

الجهات الفاعلة والأهداف الاستراتيجية

تشمل الأهداف الرئيسية للمبادرة تعزيز دور الكتب والأدب في تنمية مهارات القراءة والكتابة، بالإضافة إلى ترسيخ الحوار بين الثقافات. تؤكد سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن كل جيل يستحق فرصة لرواية قصته، وتدعو الكتّاب الشباب للإسهام في حوار عالمي حول الهوية والقيم والمستقبل. تعمل المبادرة على مد جسور التواصل بين الشعوب والأجيال، وتعكس التزاماً أوسع بتعزيز حرية التعبير والاحتفاء بالتنوع الثقافي. تهدف سمو الشيخة بدور إلى ضمان استمرارية هذا الحوار من خلال دمج الأصوات الجديدة في الأدب العالمي.

Advertisement

تشجع المبادرة بشكل خاص الكتّاب الشباب الذين يخوضون تجربة النشر للمرة الأولى، وترحب بالقصص التي تعكس تنوع التجارب الإنسانية. تشمل هذه التجارب حكايات يرويها شباب من الشعوب الأصلية، ومن اللاجئين والنازحين، وتجارب الشباب من ذوي الإعاقة، والأقليات اللغوية والثقافية والعرقية. كما ترحب المبادرة بالقصص التي تبرز تجارب الشباب من يعيشون في المناطق الريفية والنائية، والمجتمعات محدودة الخدمات. تسعى المبادرة إلى إتاحة مساحة لأصوات ووجهات نظر من مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية دون اشتراط خبرة سابقة في النشر.

التأثير المتوقع والمخرجات النهائية

يُطلب من المشاركين اختيار عمل أدبي أصلي واحد لم يسبق نشره، وقد يكون ذلك في أشكال متعددة مثل القصة القصيرة، والكتابة الإبداعية غير الروائية، والمقالات الشخصية، والمذكرات. تشمل الأشكال الأخرى التأملات، ورسائل إلى المستقبل، والشعر، والأشكال الأدبية الهجينة والتجريبية. يمكن تقديم الأعمال بأربع لغات رئيسية هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية. قد تُترجم الأعمال المختارة لأغراض النشر بالتشاور مع مؤلفيها لضمان الدقة والموافقة الكاملة.

تخضع جميع المشاركات لتقييم مراجعين إقليميين ولجنة تحريرية وفق معايير تشمل الأصالة، والصدق في التعبير، وجودة السرد، والإبداع، والجودة الأدبية. تركز معايير الاختيار أيضاً على مدى ارتباط العمل بشعار المبادرة، وقدرته على الإسهام في تعزيز الحوار بين الثقافات. تراعي عملية الاختيار تنوع التجارب ووجهات النظر بين المدن المشاركة بهدف تقديم مختارات أدبية تعكس طيفاً واسعاً من الأصوات والتجارب الإنسانية.

تنشر الأعمال المختارة ضمن النسخة الأولى من المختارات الأدبية الدولية لمبادرة أصوات الشباب في عام 2027. يحصل أصحاب الأعمال المختارة على دعم تحريري وإرشاد أدبي طوال مراحل إعداد أعمالهم للنشر. ينضم المشاركون إلى مجتمع دولي من الكتّاب الناشئين المرتبطين بشبكة المدن التي حملت لقب عاصمة عالمية للكتاب ضمن برنامج اليونسكو. تتيح هذه الشبكة فرصاً للحوار، والإرشاد، والتبادل الأدبي، والتعاون الثقافي، وقد تتاح لأصحاب الأعمال المختارة فرصاً للمشاركة في قراءات أدبية ومقابلات وأنشطة ترويجية مرتبطة بالمختارات.