مشروع سلمي الإماراتي يقدم دراجة كهربائية ذكية بسرعات تصل لـ260 كم/ساعة ونظام ذكاء اصطناعي للسلامة، ضمن رؤية صناعية عالمية.

أطلق رائد الأعمال الإماراتي راشد السالمي مشروع صناعي متميز يحمل اسم سلمى، بهدف تطوير وتصنيع دراجات كهربائية ذكية محلياً، حيث تجاوزت استثمارات المشروع أول مليون دولار أمريكي، بما يعادل نحو 3.67 ملايين درهم إماراتي. انطلقت الفكرة عام 2019 استجابة لرؤية يومية حول مخاطر حركة دراجات التوصيل، لتتحول إلى منتج صناعي يجمع بين الأداء العالي وتقنيات السلامة المتقدمة، مستهدفاً ترك بصمة إماراتية في مستقبل وسائل التنقل المستدام.

يركز مشروع سلمى على تقديم دراجة كهربائية بمواصفات أداء استثنائية تتفوق على المعايير التقليدية، حيث تست capable على التسارع من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية قصيرة تبلغ 2.5 ثانية فقط. وتبلغ السرعة القصوى للدراجة، وفقاً للمواصفات الرسمية التي أعلنتها الشركة، 260 كيلومتراً في الساعة، مع مدى قيادة يصل إلى 320 كيلومتراً، مما يجعلها خياراً متقدماً لعشاق السرعة والأداء العالي.

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تقنيات السلامة بالذكاء الاصطناعي

يتمثل الابتكار الجوهري لمشروع سلمى في دمج نظام ذكي لمساعدة قائد الدراجة يعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، والذي يضمن رفع معايير السلامة على الطرق. يعتمد هذا النظام على أربعة كاميرات ورادارين، إلى جانب مجموعة شاملة من المستشعرات الأمامية والخلفية، مما يتيح مراقبة محيط الدراجة بزاوية 360 درجة لضمان التغطية الشاملة.

يهدف النظام الذكي إلى تحليل المخاطر المحتملة وتحديد طبيعتها بدقة، بالإضافة إلى حساب المسافة التي تفصلها عن الدراجة ومستوى خطورتها الفوري. ويتجاوز دور النظام مجرد رصد الأجسام والعوائق الثابتة أو المتحركة، بل يستهدف التعلم من تجارب القيادة السابقة والتكيف التلقائي مع اختلاف ظروف الطرق والتضاريس لضمان تجربة قيادة آمنة.

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دعم مؤسسي ورؤية صناعية

استغرق تطوير الدراجة الأولى نحو عامين، ضمن رحلة بحثية وإنجاز امتدت إلى ثلاث سنوات كاملة، بدأت بتمويل شخصي من المؤسس راشد السالمي، قبل أن تنضم إلى المشروع مجموعة من المستثمرين الأفراد لدعم التوسع. استفادت الشركة بشكل كبير من الدعم والتوجيه الفني الذي قدمه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وصندوق محمد بن راشد للابتكار، مما أسهم في دفع مراحل التطوير وتحويل التصور الأولي إلى منتج قابل للتصنيع التجاري.

تعكس رحلة مشروع سلمى نموذجاً واضحاً لريادة الأعمال التي تنطلق من تحديد احتياج عملي في السوق، ثم توظف التصميم والهندسة والتقنيات الحديثة لتطوير منتج قادر على المنافسة عالمياً. تهدف الشركة إلى تجاوز كونه علامة محلية متخصصة في الدراجات الكهربائية إلى بناء حضور مؤثر في قطاع التنقل المستقبلي، مع الوصول إلى قائمة أفضل 10 شركات عالمياً في هذا المجال بحلول المستقبل.

تخصيص وخطط إنتاجية

تتبنى الشركة استراتيجية مميزة في خدمة العملاء من خلال إتاحة تخصيص الدراجات الكهربائية وفقاً لرغبات المشترين، سواء من حيث التصميم الخارجي والألوان، أو المواد المستخدمة، أو إضافة الأسماء والتوقيعات الخاصة. يتيح ذلك لكل دراجة طابعاً شخصياً فريداً، ويجعلها أقرب إلى منتج مصمم حسب الطلب، بدلاً من الاكتفاء بمواصفات موحدة وثابتة لجميع العملاء.

يستطيع العملاء متابعة مراحل تصنيع دراجاتهم بدقة، فيما يتطلب الحجز دفع مقدم بنسبة 50% من القيمة الإجمالية، وتتراوح فترة التسليم بين 45 يوماً وثلاثة أشهر، وذلك اعتماداً على متطلبات التصميم والتخصيص المحددة. حتى الآن، أنتج المشروع نحو 10 دراجات، وتم بيع ما بين 6 و7 دراجات، مع التركيز في المرحلة الحالية على الإصدارات المحدودة التي تستهدف هواة اقتناء المركبات النادرة والمخصصة قبل الانتقال تدريجياً إلى الإنتاج التجاري واسع النطاق.

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تطمح الشركة إلى إنشاء ما لا يقل عن سبعة مصانع حول العالم، مما يعكس طموحاً عالياً في توسيع القدرات التصنيعية وتحويل الابتكار المحلي إلى صناعة ذات امتداد عالمي قوي. وتهدف إلى تطوير تقنية أنظمة السلامة لتكون إحدى الركائز الأساسية لتميزها في سوق التنقل الذكي، مع إمكانية توظيفها مستقبلاً في تطبيقات أوسع ضمن صناعة الدراجات على المستوى العالمي.