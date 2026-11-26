سلطة دبي للخدمات المالية وقعت مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة الأسواق المالية لوسط أفريقيا لتعزيز التعاون الرقابي وتبادل المعلومات في 24 نوفمبر 2026.

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية ، الجهة التنظيمية المستقلة التي تشرف على الخدمات المالية والمصرفية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، رسمياً مذكرة تفاهم جديدة مع لجنة مراقبة الأسواق المالية لوسط أفريقيا ، الجهة المسؤولة عن تنظيم الأسواق الإقليمية التابعة للمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا التي تضم ست دول أعضاء. جاء هذا التوقيع في 24 نوفمبر 2026 في العاصمة الإسبانية مدريد خلال مشاركتهما في اجتماعات لجنة النمو والأسواق الناشئة المنبثقة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، بهدف ترسيخ آليات التشاور وتبادل المعلومات لتعزيز فعالية الإشراف على الأنشطة المالية العابرة للحدود.

آلية التعاون التنظيمي وتبادل المعلومات

تعمل المذكرة الموقعة بين سلطة دبي للخدمات المالية ولجنة مراقبة الأسواق المالية لوسط أفريقيا على تأسيس إطار عمل واضح ومحدد للتشاور المستمر وتبادل البيانات والمعلومات التنظيمية بين الجهتين، مما يسمح لهما بتعزيز فعالية منظومة الإشراف والرقابة بشكل ملموس. يُعد هذا الإطار ضرورياً لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الأنشطة المالية المعقدة والمتداخلة عبر الحدود، حيث تضمن المذكرة وجود قنوات اتصال رسمية ومباشرة تسهل التنسيق الرقابي الفعال. ينص الاتفاق على وضع آليات محددة للدعم المتبادل في الشؤون الرقابية، مما يعزز قدرة كل من سلطات الرقابة العربية والأفريقية على مواجهة التحديات المالية المعاصرة بشفافية وتعاون استراتيجي متبادل.

تدعيم الثقة والشفافية في الأسواق الناشئة

أعلن مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن أسواق رأس المال تشكل ركيزة أساسية لربط الاقتصادات المختلفة وتحفيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال نحو آفاق النمو المستدام في الأسواق الناشئة. وأكد مارك ستيوارد أن مع تسارع تدفق الاستثمارات حول العالم، لم تعد الثقة والشفافية وفعالية التنظيم مجرد خيارات اختيارية، بل أصبحت ضرورة حتمية ملزمة لضمان استقرار الأسواق المالية. وشير إلى أن المذكرة المبرمة مع لجنة مراقبة الأسواق المالية لوسط أفريقيا تؤسس شراكة استراتيجية مع الجهة المسؤولة عن تنظيم والإشراف على الأسواق المالية في ست دول بمنطقة وسط أفريقيا، مما يضع إطاراً رسمياً للحوار وتبادل المعلومات.

وأوضح مارك ستيوارد أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن الاستراتيجية الدولية لسلطة دبي للخدمات المالية الهادفة إلى تعزيز التعاون التنظيمي مع نظرائها حول العالم، بما يضمن كفاءة التنسيق والتعاون المشترك لمواكبة الترابط المتزايد في أسواق رأس المال العالمية. يأتي ذلك ترجمة للزخم المتصاعد في حركة الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال بين أفريقيا والشرق الأوسط، ودور مركز دبي المالي العالمي المحوري كجسر للتواصل بين المنطقتين، مما يعكس المكانة الراسخة للمركز كصرح ريادي للأعمال المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

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إسهامات الكونغو ونمو التجارة المالية

يعكس توقيع هذه الاتفاقية التطورات الاقتصادية الأخيرة، لا سيما عقب إدراج جمهورية الكونغو مؤخراً أوراقاً مالية بقيمة إجمالية بلغت 1.55 مليار دولار أمريكي في ناسداك دبي، لتصبح بذلك أول جهة إصدار سيادية أفريقية في هذا السوق المالي الرائد. يُعد هذا الحدث المالي الكبير دليلاً على تدفق الاستثمارات والائتمان نحو منصات التمويل العالمية المفتوحة، وهو ما تدعمه الاتفاقيات الثنائية بين الهيئات التنظيمية لضمان سير العمليات بسلاسة وأمان. يعزز هذا الإنجاز من دور مركز دبي المالي العالمي كمنصة رئيسية لجذب الإصدارات السيادية الأفريقية، مما يعمق الروابط التجارية والمالية بين القارتين ويوفر بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.

توسيع شبكة الشراكات الرقابية الدولية

قالت جاكلين أديابا نكيمبي، رئيسة لجنة مراقبة الأسواق المالية لوسط أفريقيا، إن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة في مسيرة التعاون الدولي للجنة، كما ترسي إطاراً واضحاً لتبادل المعلومات وتقديم المساعدة المتبادلة في الرقابة على الأسواق الخاضعة لاختصاص كلتا الجهتين. وأكدت أن التعاون الوثيق مع جهة تنظيمية تتمتع بخبرة راسخة مثل سلطة دبي للخدمات المالية يعزز قدراتنا الرقابية وإمكاناتنا في التعاون مع نظرائنا على المستوى الدولي، بما يتماشى مع التزاماتنا بصفتنا عضواً في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. تسعى اللجنة من خلال هذا التعاون إلى حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وضمان حسن سير السوق المالية الإقليمية لوسط أفريقيا.

تُعد مذكرة التفاهم هذه محطة بارزة ضمن مساعي سلطة دبي للخدمات المالية الرامية إلى توطيد أواصر التعاون مع الهيئات الرقابية في منطقة وسط أفريقيا، لتنضم إلى مجموعة من اتفاقيات التعاون القائمة مع الجهات التنظيمية في كل من مصر وموريشيوس والمغرب وجنوب أفريقيا. وبنهاية عام 2025، بلغ عدد اتفاقيات التعاون التي أبرمتها السلطة مع الجهات التنظيمية حول العالم أكثر من 120 اتفاقية، ما يسهم في ترسيخ التعاون الرقابي وتعزيز تبادل المعلومات ويدعم فاعلية الرقابة على الأنشطة المالية المقدمة عبر الحدود، مما يعكس نهجاً استباقياً في إدارة المخاطر المالية الدولية.