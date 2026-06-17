سلطة موانئ دبي تطلق حملة "حافظوا على موانئنا" للتوعية البيئية في القطاع البحري

أطلقت سلطة موانئ دبي، بالتعاون مع دي بي ورلد ومدينة دبي الملاحية، حملة توعية بيئية تحت شعار "حافظوا على موانئنا"، لتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة البحرية والحد من تلوث مياه الموانئ.

شاركت سلطة موانئ دبي ، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في حملة توعية بيئية بعنوان "حافظوا على موانئنا"، بالتعاون مع "دي بي ورلد" ومدينة دبي الملاحية، بهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ أفضل الممارسات للحفاظ على ال بيئة البحرية والحد من تلوث مياه الموانئ.

ركزت الحملة على رفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع البحري حول مخاطر التلوث البحري الناتج عن مخلفات الزيوت، والنفايات الكيميائية الخطرة، ومياه الصرف الملوثة وأهمية الالتزام بالإجراءات البيئية المعتمدة، والإدارة السليمة للنفايات، والتعامل الآمن مع المواد الخطرة. شملت الحملة زيارات ميدانية وحملات تفتيش مشتركة بعدد من السفن في أحواض إصلاح السفن، وذلك من قبل سلطة موانئ دبي ومدينة دبي الملاحية.

وفي هذا السياق، أكد الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن الحملة تأتي في إطار التزام سلطة موانئ دبي بتعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة في حماية البيئة البحرية، مشيراً إلى أن الحفاظ على مياه الموانئ يمثل أولوية استراتيجية تدعم استدامة القطاع البحري وتعزز تنافسية دبي مركزا بحريا عالميا رائدا. تهدف حملة "حافظوا على موانئنا" إلى توعية العاملين في القطاع البحري بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، وتجنب الممارسات التي تؤدي إلى تلوث المياه.

واستهدفت الحملة بشكل خاص العاملين في أحواض إصلاح السفن، حيث يتم التخلص من المخلفات الخطرة مثل الزيوت المستعملة والنفايات الكيميائية. وشملت الحملة زيارات تفتيشية لتأكد من تطبيق الإجراءات البيئية الصحيحة، وإدارة النفايات بطريقة آمنة. وقد أشار المسؤولون إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام دبي بالاستدامة البيئية، وتساهم في تعزيز مكانتها كمركز بحري عالمي.

من ناحية أخرى، يؤكد الكابتن إبراهيم البلوشي أن الحفاظ على نظافة مياه الموانئ ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو جزء من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع البحري. وأضاف أن سلطة موانئ دبي تعمل على نشر ثقافة المسؤولية البيئية بين جميع العاملين، من خلال برامج توعوية مستمرة وفرض عقوبات على المخالفين. كما لفت إلى أن التعاون مع جهات مثل دي بي ورلد ومدينة دبي الملاحية يعزز نجاح هذه الحملات، ويضمن تنسيق الجهود للوصول إلى أفضل النتائج.

ويهدف هذا التعاون إلى خلق بيئة بحرية نظيفة وآمنة، تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الدولية عبر موانئ دبي





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