سلطة دبي تفرض غرامة على آرك كابيتال لإخفاقات نظامية

غرامة 504 ألف دولار على آرك كابيتال دبي بسبب تقصيرها في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة وتغييرات مقترحة في السيطرة وفقاً لسلطة دبي للخدمات المالية.

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية ، الجهة المستقلة المنظمة للأنشطة المصرفية والخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي ، غرامة مالية بواقع 504 آلاف دولار على شركة " آرك كابيتال مانجمنت - دبي". جاء هذا الإجراء التعسفي نتيجة إثبات عدم كفاية الأنظمة والضوابط الداخلية لدى الشركة المختصة، مما أدى إلى فشلها في تحديد حالات إساءة استغلال السوق بشكل فعّال.

تفاصيل المخالفات النظامية والرقابية

أوضح مدير عام إدارة التنفيذ في السلطة، ألان لينينغ، أن نزاهة الأسواق المالية تعتمد بشكل أساسي على يقظة جميع المشاركين فيها. وأشار إلى أن مجتمع الأعمال الخاضع للتنظيم يتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان عدم تسهيل أي حالات لإساءة استغلال السوق. لذلك، تطلب السلطة من الشركات العاملة تحت إشرافها امتلاك أنظمة فعالة وقوية للكشف عن الحالات المحتملة للإساءة المالية.

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وقد وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن شركة "آرك" كانت تمتلك أنظمة فعالة لتحديد نماذج التداول التي تتماشى مع حالات إساءة استغلال السوق. ومع ذلك، لم تُعر الشركة اهتماماً كافياً للتنبيهات التي توفرها تلك الأنظمة البرمجية، وفي بعض الحالات لم تقم بمراجعتها بصورة فورية. هذا التقصير أدى إلى اعتبار السلطة لأنظمة وضوابط الشركة غير فعالة.

أدت هذه الإخفاقات النظامية إلى وقوع ما لا يقل عن عشر حالات تداول تم تجاهلها تماماً. لم يتم الإبلاغ عن هذه المعاملات إلى سلطة دبي للخدمات المالية، أو تم الإبلاغ عنها بشكل متأخر ولم يحدث ذلك في الوقت المناسب الذي تتطلبه الأنظمة والبروتوكولات المعتمدة في السوق المالي.

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إخفاقات في إبلاغ التغييرات في السيطرة

كشف التحقيق أيضاً أن شركة "آرك" أخفقت في إخطار سلطة دبي للخدمات المالية بتغيير مُقترح في السيطرة عليها. ورغم أن التغيير لم يحدث في نهاية المطاف، إلا أنه كان قد تم إبرام اتفاق ينص على استحواذ أحد المستثمرين على 9.5% من أسهم شركة "آرك". يتضمن هذا الاتفاق خياراً واضحاً لزيادة تلك الحصة إلى 90% بمجرد استيفاء شروط معينة محددة مسبقاً.

اعتبرت "شركة آرك" خطأً أنه بما أن الاستحواذ الأولي على الأسهم كان أقل من عتبة 10% التي كانت ستستدعي الحصول على موافقة السلطة، فلم يكن مطلوباً منها إبلاغ السلطة بالتغير المُقترح في السيطرة. هذا التفسير القانوني الخاطئ قاد الشركة إلى التقصير في الالتزام بالإبلاغ الفوري.

وأكد ألان لينينغ أن العلاقة بين سلطة دبي للخدمات المالية والشركات الخاضعة لتنظيمها ترتكز على مبدأ الشفافية التامة. وبالتالي، تتوقع السلطة أن يتم إبلاغها بأي تغير مُقترح في السيطرة لدى تلك الشركات، بما في ذلك إخطارها بالتغيرات المحتملة في موضوع الملكية، وهو أمر منصوص عليه صراحةً في القواعد التنظيمية.

هيكلة المعاملات لا تعفي من الإبلاغ

أضاف ألان لينينغ أن هيكلة المعاملات لتجنب الحاجة إلى نيل موافقة السلطة، مثل تقسيم المشتريات إلى شرائح تقل عن مستويات النسبة المئوية المحددة، لا يعفي الشركات من التزامها المستقل بإخطار سلطة دبي للخدمات المالية بأي تغير محتمل في السيطرة. ويتم تطبيق ذلك بشكل خاص عند وجود اتفاقيات قائمة تحدد مساراً قد يؤدي إلى تغيير في ملكية الشركة.

تؤكد السلطة أن إغفال الإبلاغ عن هذه التغييرات المقترحة يمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ الحوكمة والشفافية المطلوبة. إن محاولة الالتفاف على قواعد الموافقة من خلال هيكلة الصفقات لا تعد عذراً مقبولاً، خاصة عندما تكون هناك نوايا واضحة لتغيير السيطرة النهائية.

آفاق مستقبل ترميز الأصول الرقمية

في سياق متصل بتنظيم السوق المالي، أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية ورقة بيضاء خلال "منتدى مستقبل ترميز الأصول" في 5 نوفمبر. حملت الورقة عنوان "توسيع نطاق ترميز الأصول: الطريق إلى الأمام" وتتناول الظروف التي قد تدعم تطوير الأصول المالية المرمّزة والبنية التحتية المرتبطة بها في الأسواق.

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تستعرض هذه الورقة مرحلة التحول المهمة التي يمر فيها ترميز الأصول، مع انتقاله من مرحلة التجارب إلى الاستخدام العملي في المنتجات المالية والبنية التحتية للأسواق. ومع تزايد عدد المنتجات المرمّزة وتطبيقات البنية التحتية التي تدخل حيز الاستخدام الفعلي، لا يزال اعتمادها يتركز في فئات محددة من الأصول وحالات الاستخدام.

استناداً إلى مقابلات منظمة مع مختصين من شركات "بلاك روك" و"ريبل" و"روبن هود" و"سوتر إنشور" و"ستاندرد تشارترد"، إلى جانب خبرات سلطة دبي للخدمات المالية وما هو متاح للعامة من أبحاث ودراسات تنظيمية وقطاعية وسوقية، تستعرض هذه الورقة مجالات التوافق العام وتباين وجهات النظر السائدة في السوق.

تحدد الورقة البيضاء خمسة محاور من شأنها الإسهام في رسم ملامح المرحلة المقبلة من تطور الترميز، تشمل تأثيرات الشبكات التي تتيح تحقيق فوائد كبيرة. من المتوقع أن يتحول محور التركيز في المرحلة المقبلة من الجدوى التقنية للمنتجات بصورة منفردة إلى مدى قدرة الجهات المصدرة والمستثمرين والوسطاء ومزودي البنية التحتية وشركات التكنولوجيا ومزودي أصول التسوية على تحقيق الترابط والتكامل ضمن منظومة أوسع نطاقا.

أما بالنسبة للتنسيق عبر الحدود والمعايير المشتركة، فقد أكدت الورقة أنها ممكنات رئيسية. قد لا يكون تحقيق مواءمة تفصيلية بين الأطر التنظيمية أمرا واقعيا على المدى القريب، إلا أن تعزيز الاتساق بين المعايير القانونية والتشغيلية والتقنية يمكن أن يحدّ من التجزؤ ويوفر ظروفا أكثر وضوحا للاستثمار والمشاركة.

وأخيراً، أكد الخبراء أن الحفظ عنصر أساسي لمعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن. فمن المرجح أن تتوسع الجهات المصدرة والمستثمرون المؤسسيون في تطبيق تقنيات الترميز على نطاق واسع فقط في حال توافر لديهم الثقة بإمكانية إدارة المخاطر المرتبطة بها على نحو ملائم وآمن.