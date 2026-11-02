سلطة دبي للخدمات المالية: 1100 شركة مرخصة ونمو 71% في استخدام الذكاء الاصطناعي

مارك ستيوارد يؤكد متانة الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي وتجاوز عدد الشركات المرخصة 1100 شركة مع ارتفاع استخدام الذكاء الاصطناعي إلى 71% خلال 2026.

أكد مارك ستيوارد ، الرئيس التنفيذي ل سلطة دبي للخدمات المالية ، أن مركز دبي المالي العالمي قد ترسخت مكانته كملاذ آمن وجاذب للشركات المالية في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية والتقلبات العالمية التي تشهدها الأسواق. وأوضح أن الإطار التنظيمي المطبق في المركز أثبت مرونته الفائقة وقدرة استثنائية على الصمود خلال العام الجاري، مما يجعله بيئة مثالية للاستثمار والنمو.

معايير تنظيمية تضمن المرونة والصمود

أشار مارك ستيوارد إلى أن التطور المستمر للإطار التنظيمي في مركز دبي المالي العالمي يعود إلى الاستفادة من التجارب والأزمات السابقة التي شهدتها الأسواق حول العالم، مما وفر للشركات العاملة في القطاع وضوحاً وقوة عميقة. وأكد أن المعايير الدولية المعتمدة تقدم للشركات الاستقرار المطلوب في الأوقات الصعبة، مشيراً إلى أن هذا الثبات التنظيمي يُعد من الأسباب الرئيسية التي تدفع المؤسسات لاختيار هذا المركز كوجهة رئيسية لعملها.

إحصائيات النمو و1100 شركة مرخصة

بلغ عدد الشركات المرخصة والخاضعة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية رقماً قياسياً جديداً يتجاوز 1100 شركة، بعد أن كان العدد 1000 شركة خلال العام الماضي، مما يعكس ثقة متزايدة في بيئة العمل. سجل النمو معدلات من خانتين خلال العامين الماضيين، واستمر الأداء القوي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، ليغطي جميع القطاعات المالية دون استثناء، بما في ذلك فترة ما بعد 28 فبراير. كما توقع مارك ستيوارد استمرار وتيرة النمو خلال عام 2027، رغم أن تحديد النسبة النهائية يتطلب انتظار نهاية العام لملاحظة التقلبات الشهرية الدقيقة.

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انتشار واسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي

كشف مارك ستيوارد عن ارتفاع ملحوظ في اعتماد الذكاء الاصطناعي داخل الشركات الخاضعة لإشراف السلطة، حيث أظهرت نتائج استطلاع عام 2026 استخداماً بنسبة 71% لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ 52% في العام السابق و33% فقط في 2024. ومن بين الشركات التي تستخدم هذه التقنيات، اعتمد نحو 67% على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع تركيز الاستخدام الحالي على العمليات الداخلية والمساندة أكثر من التفاعل المباشر مع العملاء. وأشارت الشركة إلى أن هذه التقنيات أصبحت محوراً رئيسياً للاستراتيجية، وتدرس الجهات توسيع نطاق الاستفادة منها بشكل أكبر.

المرونة السيبرانية ومستقبل الرقابة

شدد مارك ستيوارد على أن تعزيز المرونة السيبرانية أصبح من الأولويات القصوى، نظراً لأن المخاطر الإلكترونية تعد من أبرز التهديدات التي تواجه القطاع المالي عالمياً. وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريراً بعنوان "آفاق الذكاء الاصطناعي الوكيلي والمرونة السيبرانية في القطاع المالي" لمناقشة هذه التحديات، فيما تستخدم السلطة تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها لتعزيز عمليات الرقابة والإشراف. وفي موازاة ذلك، تجري السلطة حالياً مشاورات حول تعديلات نظام الصناديق الاستثمارية، مع توقع طرح استشارات إضافية خلال العام المقبل لضمان مواكبة التطورات.