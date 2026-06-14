سلسلة من الحوادث تضرب منتخب إنجلترا قبل مونديال كرة القدم

تعرض منتخب إنجلترا لتحذير إعصار وسرقة معدات ومنع طباخه من ركوب القطار قبل مباراته الأولى في كأس العالم، مع استعادة معظم المسروقات.

تعرض منتخب إنجلترا لكرة القدم لسلسلة من ال حوادث غير المتوقعة قبل انطلاق مباراته الأولى في كأس العالم أمام كرواتيا، والتي ستقام في مدينة دالاس الأمريكية يوم الأربعاء.

فبعد وصول اللاعبين والجهاز الفني إلى مدينة كنساس سيتي يوم السبت، حيث مقر إقامتهم خلال البطولة، واجهتهم ظروف طقس قاسية تمثلت في تحذير من إعصار قوي ضرب المنطقة مساء ذلك اليوم. وكان المدرب الألماني توماس توخيل قد أجرى تدريبات صباحية بشكل طبيعي، حيث ركز على الجوانب التكتيكية والبدنية، ولم يعكر صفو تلك الحصة سوى سؤال طريف من أحد اللاعبين حول ما إذا كان القائد هاري كين وزملاؤه قد أحضروا كمية كافية من واقي الشمس لمواجهة الأجواء المشمسة.

لكن مع حلول الساعة الثامنة مساءً، تلقت البعثة رسالة تحذيرية على هواتفهم المحمولة من مصلحة الأرصاد الجوية تفيد باقتراب إعصار يترافق مع برق ورعد وأمطار غزيرة، مما دفع الجميع إلى الاحتماء في الطابق الأرضي من المبنى والابتعاد عن النوافذ حتى منتصف الليل. وقد تسبب هذا الإعصار في حالة من الذعر بين أفراد البعثة، خاصة مع قوة الرياح التي صاحبته، لكن لحسن الحظ انتهى دون وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

وفي حادثة منفصلة، تعرضت معدات المنتخب للسرقة أثناء نقلها من ولاية فلوريدا إلى كنساس سيتي، حيث كانت محملة في شاحنة صغيرة تابعة للفريق. وقد سُرق من الشاحنة عدد من الأغراض المهمة مثل أحذية اللاعبين وكرات التدريب وطاولات المساج وحتى اللوحة البيضاء التي يستخدمها توخيل لرسم خططه التكتيكية. وقد تمكنت الشرطة المحلية من استعادة معظم المسروقات بعد مطاردة ناجحة، وتم القبض على اثنين من اللصوص الذين يعملان حالياً مع المحققين لتقديم المعلومات اللازمة.

ومن حسن الحظ أن الأحذية الشخصية للاعبين، التي صُممت خصيصاً لمقاسات أقدامهم ونقش عليها أسماء أطفالهم وأحبائهم، كانت قد نُقلت بشكل منفصل وبقيت آمنة. كما أن الكرات التي سرقت كانت مخصصة للتوقيع والتبرعات الخيرية وليست التي يستخدمها الفريق في التدريبات الرسمية، مما خفف من وقع الحادثة على الاستعدادات. وقبل هذه الحادثة، تعرض طباخ المنتخب لمشكلة أثناء تنقله بالقطار بين ميامي وأورلاندو، حيث كان الفريق قد استعد لخوض مباراة ودية ضد كوستاريكا.

فقد منع الطباخ من ركوب القطار بسبب حمل مجموعة من السكاكين الحادة التي يستخدمها في إعداد وجبات اللاعبين، مما اضطره للبحث عن وسيلة نقل بديلة. وقد أثارت هذه الحوادث المتتالية قلقاً واسعاً في صفوف الجماهير الإنجليزية، خاصة مع قرب انطلاق المونديال. وعند وصول اللاعبين إلى مطار كنساس سيتي، رافقتهم سيارات الشرطة إلى الفندق في منطقة ميدوبرووك، حيث كان في استقبالهم حوالي 150 مشجعاً وفرقة موسيقية محلية، مما أسعد اللاعبين الذين التقطوا صور سيلفي معهم وبادلوهم التحية.

وتأمل إدارة المنتخب أن تكون هذه الحوادث قد انتهت ليتفرغ الفريق للمنافسة على اللقب العالمي، خاصة أن المجموعة تضم منافسين أقوياء مثل كرواتيا والبرازيل وسويسرا





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منتخب إنجلترا كأس العالم سرقة إعصار حوادث

United States Latest News, United States Headlines