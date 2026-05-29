سكون إسرائيلي عسكري على جنوب لبنان: غارات جوية، قصف مدفعي، وإخلاء طارئ لسكان عين قانا

أعلن الطيران الحربي الإسرائيلي عن سلسلة غارات مكثفة على جنوب لبنان، استهدفت عدة قرى ومراكز صحية، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابات مدنية، مع توجيه إنذار إخلائي لسكان قرية عين قانا إلى الابتعاد عن مناطق القتال.

أطلق الطيران الحربي ال إسرائيل ي في صباح الجمعة سلسلة غارات جوية مكثفة على عدّة مواقع في جنوب لبنان ، مستهدفاً مدينة النبطية ومجموعة من القرى المجاورة مثل كفر رمان والنبطية الفوقا، إضافة إلى أطراف بلدة شوكين.

وقد تزامن هذا الهجوم مع قصف مدفعي إقليمي استهدف أطراف قريتي عبا وجبشيت، إلى جانب مناطق أخرى في محيط النبطية الفوقا. وقد أطلقت إسرائيل أيضاً طائرات مسيرة لتستهدف بلدة عبا، ما أسفر عن مقتل شرطي من بلدية عبا، في حادثة أثارت قلق الساكنين المحليين. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أكدت أن القصف المدفعي استمر طوال الصباح، حيث تم قصف منطقة الوطى والمنطقة الواقعة بين بلدتي عبا وجبشيت مرة أخرى، ما أدى إلى تدمير بعض البنى التحتية وتفاقم حالة التوتر في المنطقة.

في سياق متصل، شنت الطائرات المسيرة الإسرائيلية غارة إضافية على بلدة معروب، مستهدفة مواقع يُعتقد أنها تتعلق بالبنية التحتية للاتصالات. كما اشتبهت قوات الاحتلال في هجوم على مركز للهيئة الصحية في بلدة دير قانون النهر، ما أدى إلى توقف الخدمات الطبية في المنطقة مؤقتاً وتحذير السكان من المخاطر المحتملة.

وفي محاولة لتقليل خسائر المدنيين، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً لسكان قرية عين قانا، مطالباً إياهم بإخلاء المنازل والابتعاد مسافة لا تقل عن ألف متر عن المنطقة، مع توجيههم إلى التوجه إلى أراضٍ مفتوحة بعيداً عن مسار القصف. الوكالات الأمنية اللبنانية والمتابعة الدولية أبدت قلقها الشديد إزاء تصاعد حدة الصراع في جنوب لبنان، مؤكدة على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين ومنع تدهور الأوضاع.

كما أصدرت منظمات حقوق الإنسان تقارير أولية تفيد بحدوث إصابات بين المدنيين وتدمير ممتلكات، داعيةً إلى التحقيق المستقل في جميع الحوادث وتقديم المسؤولين عن أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. يأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مع تزايد المخاوف من احتمال توسيع نطاق القتال إلى مناطق أخرى في لبنان، ما يتطلب تدخلاً دوليًا سريعًا لاحتواء النزاع وضمان سلامة السكان المدنيين





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل لبنان غارات جوية قصف مدفعي إخلاء المدنيين

United States Latest News, United States Headlines