سكتة قلبية للاعب خيسوس دي ميجيل وتوقف مباراة تينيريفي

تعرض خيسوس دي ميجيل لاعب تينيريفي لسكتة قلبية خلال مباراة ضد أندورا، مما أدى لتوقف اللقاء ونقله للمستشفى بحالة مستقرة وسط تعاطف واسع.

تعرض خيسوس دي ميجيل ، مهاجم فريق تينيريفي ، لحالة صحية حادة تمثلت في سكتة قلبية أثناء مشاركته في مباراة جمعت ناديه بفريق أندورا ب دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم. حدثت هذه الواقعة المفاجئة مساء الاثنين في الدقائق الأخيرة من اللعب الإضافي للمباراة، مما استدعى الإيقاف الفوري للأنشطة الرياضية ونقل اللاعب المصاب على وجه السرعة إلى المركز الطبي ومستشفى "نويسترا سينيورا دي كانديلاريا" الجامعي في سانتا كروز.

ظروف السكتة القلبية وتفاصيل الاصطدام

وقعت الحادثة المقلقة في الدقيقة 108 من المباراة التي كانت تسير بإيقاع متساوٍ بين الطرفين، حيث كانت النتيجة متعادلة بصفرين. كان خيسوس دي ميجيل يتنافس بشدة على الكرة في وسط الملعب، وخلال هذه المنافسة الشديدة، وقع اصطدام قوي وصريح بين صدر المهاجم وصدر حارس مرمى فريق أندورا، والذي يُعرف باسم خيسوس أوونو. هذا الاصطدام المباشر كان الحدث المباشر الذي أدى إلى توقف القلب عن العمل بشكل مفاجئ، وهو ما كشف عن خطورة المواقف غير المتوقعة داخل الملاعب الرياضية رغم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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حالة دي ميجيل الطبية وتفاعل النادي

أصدر نادي تينيريفي بياناً رسمياً يفيد بحالة اللاعب بعد نقله إلى المستشفى مباشرة، حيث أكدوا أن وضع خيسوس دي ميجيل "مستقر، رغم خطورتها". يقيم اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً حالياً تحت المراقبة الدقيقة والعناية المركزة في وحدة العناية المشددة بمستشفى "نويسترا سينيورا دي كانديلاريا" الجامعي في سانتا كروز. يشير البيان الرسمي إلى أن الفريق الرياضي والإدارة الطبية يتابعان تطور الحالة عن كثب، ويعملان على قدم وساق لضمان حصول اللاعب على أفضل رعاية طبية ممكنة في هذه المرحلة الحرجة من العلاج.

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وقف المباراة واستجابة المؤسسات الرياضية

تم إيقاف مباراة دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم فوراً بعد ظهور الأعراض القلبية على خيسوس دي ميجيل، مما أثار حالة من الذعر والقلق بين الجماهير والحضور. لم يكتفِ النادي المحلي برد الفعل، بل امتد التعاطف ليشمل عدة أندية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في إسبانيا، بالإضافة إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم الرسمي. عبر الاتحاد عن تضامنه الكامل عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر رسالة واضحة ترحب بجميع عبارات التشجيع والقوة والدعم لخيسوس دي ميجيل ولعائلة نادي تينيريفي بأكملها في هذه الظروف الصعبة.

مسيرة دي ميجيل الاحترافية وتجربته السابقة

يأتي هذا الحدث في سياق مسيرة خيسوس دي ميجيل الرياضية الطويلة التي بدأت بشكل احترافي منذ عام 2015، حيث بدأ مسيرته مع الفريق الرديف لنادي ليجانيس الإسباني. على مدار سنوات من الكفاح والمثابرة، ارتدى دي ميجيل قمصان ثمانية أندية أخرى في مختلف أنحاء إسبانيا، مما أعطاه خبرة واسعة في منافسات كرة القدم المحلية. انضم إلى نادي تينيريفي العام الماضي، حيث كان يسعى لتعزيز تجربة فريقه في الدوري الإسباني، وكان مشاركته مع الفريق تهدف إلى تقديم الدعم الهجومي وتحقيق النتائج الإيجابية أمام المنافسين القويين في البطولة.