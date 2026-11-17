سكالوني يعلن استعداد لقبول ميسي في الجهاز الفني للأرجنتين بعد اعتزاله، متجاوزا وداع صامويل، ويؤكد استمرارية اللاعب حتى ما بعد 2030.

أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم عن استعداده الكامل لتحويل ليونيل ميسي من نجم ميداني إلى عضو أساسي في الجهاز الفني للفريق، وذلك عقب رحيل مساعده و التر صامويل. جاء هذا الإعلان كإجابة مباشرة على التساؤلات المحيطة بمستقبل الأسطورة الأرجنتيني بعد اعتزاله اللعب الدولي، مع التأكيد على رغبة قوية في الحفاظ على ارتباطه الوثيق بالمنتخب الوطني عبر أدوار إدارية وتدريبية.

استبدال والتر صامويل بدعوة لميسي للفريق الفني

تحدث سكالوني عن الفرصة المتاحة لليونيل ميسي للانضمام إلى الجهاز التدريبي، موضحا أن空缺 المنصب الناتج عن مغادرة والتر صامويل يتيح مساحة كبيرة لمشاركة ميسي في هذه المرحلة الانتقالية. وأكد المدرب الأرجنتيني أن عدم وجود أي عقبات تمنع ميسي من تولي هذه المسؤوليات، مشيرا إلى أن رحيل صامويل يخلق فجوة يمكن لسجل ميسي الاستثنائي أن يملأها بفعالية كبيرة في المستقبل.

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وصف سكالوني دعوته بأنها تعكس تقديرا عميقا للخبرة التي يمتلكها ميسي، والتي لا تقتصر على الجوانب التقنية فحسب، بل تمتد لتشمل القيادة والقدرة على إلهام الأجيال الشابة من اللاعبين. وأشار إلى أن وجود ميسي ضمن الفريق التدريسي سيعزز من هوية المنتخب ويوفر رؤى قيمة مبنية على سنوات طويلة من التميز على أعلى المستويات.

توقعات بمسيرة ميسي الكروية حتى ما بعد عام 2030

عبر سكالوني عن ثقته البالغة في قدرة ليونيل ميسي على مواصلة مسيرته الكروية لمدة طويلة، متوقعا أن يستمر اللاعب في الأداء بمستويات عالية حتى ما بعد عام 2030. وأوضح المدرب أن اعتزال ميسي للمنتخب لا يعني نهاية مسيرته الرياضية، بل هو مجرد فصل جديد يسمح له بالتركيز على النادي وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية مع إنتر ميامي.

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شدد سكالوني على أنه كعادته يحرص على دعم نجومه لتحقيق أقصى درجات النجاح، مؤكدا أن ميسي يتمتع باللياقة البدنية والعقلية التي تمكنه من الاستمرار لسنوات إضافية. كما أشار إلى أن رغبة ميسي الشخصية في اللعب هي العامل الحاسم، لكن وجوده كمدرب أو مستشار سيكون خيارا مثاليا لمواصلة خدمته لبلاده خارج نطاق الملاعب.

سجل ميسي التاريخي وتأثيره على إنجازات المنتخب

يحمل ليونيل ميسي سجلا حافلا مع منتخب الأرجنتين يضم 208 مباريات دولية، سجل فيها 126 هدفا، وقاد خلالها الفريق للفوز بكأس العالم 2022 في قطر بالإضافة إلى العديد من البطولات الأخرى. هذا السجل المذهل يجعل منه الخيار الأمثل لأي دور تدريسي مستقبلي، نظرا لفهمه العميق لفلسفة سكالوني ومبادئ اللعب الجماعي التي أسست لنجاحات المنتخب في السنوات الأخيرة.

ويظل ميسي أحد أهم الركائز التي اعتمد عليها سكالوني خلال فترة ولايته، حيث ساهم وجوده في تحقيق الاستقرار الفني والنفسي للفريق. ومن المتوقع أن يستمر تأثيره الإيجابي على المنتخب حتى لو تحول دوره إلى خلف الكواليس، مما يضمن استمرارية النجاحات التي حققها الفريق تحت قيادته الفنية.

آفاق التعاون المستقبلي بين ميسي والأرجنتين

يتمتع ليونيل ميسي بعقد مع نادي إنتر ميامي الأمريكي يمتد حتى شهر ديسمبر من عام 2028، مما يمنحه وقتا كافيا للتفكير في مستقبله بعد الاعتزال. يهدف سكالوني إلى الحفاظ على هذه العلاقة الوثيقة، سواء من خلال استمرار ميسي كلاعب أو كمحترف في المجال التدريسي، لضمان استمرارية الإرث الكبير الذي بناه الفريق.

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في النهاية، يظل كلام سكالوني دليلا على تقديره الكبير لميسي كقائد وكمعلم، حيث يرى أن خوض ميسي لتجربة تدريبية مع المنتخب سيكون خطوة منطقية وطبيعية. هذا التطور قد يفتح بابا جديدا أمام مشاركة الأسماء الكبيرة في الجهاز الفني، مما يعزز من قدرات المنتخب في المستقبل القريب.