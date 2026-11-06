سكالوني يجمد الرقم 10 للمنتخب الأرجنتيني ويؤجل القرار لعام 2027

المنتخب الأرجنتيني يقرر عدم منح قميص الرقم 10 لموسم نوفمبر 2024 بعد اعتزال ميسي. سكالوني يؤجل القرار لـ 2027 لتجنب ضغط الخلافة عن باز وماك أليستر.

أعلن الجهاز الفني ل منتخب الأرجنتين لكرة القدم، برئاسة المدرب ليونيل سكالوني ، رسمياً عن قرار استثنائي يتمثل في عدم توزيع قميص الرقم 10 الرمزي على أي من اللاعبين خلال المعسكر الدولي المقرر في شهر نوفمبر الحالي. يأتي هذا القرار بعد انتهاء المسيرة الدولية للاعب ليونيل ميسي ، الذي اعتزل اللعب مع المنتخب الوطني رسمياً، مما يترك هذا الرقم الأيقوني دون صاحب له للمرة الأولى منذ ما يقارب عقدين من الزمان.

تفاصيل إدارية وقرارات تقنية

يعمل المدرب ليونيل سكالوني على تطبيق قراره بناءً على اللوائح المنظمة للمباريات الودية، والتي تمنح المنتخبات الوطنية حرية كاملة في اختيار أرقام قمصان اللاعبين دون الالتزام بالترتيب التقليدي للأرقام من 1 إلى 11. وقد استغل المدرب هذه المرونة الإدارية لتبريد الأجواء حول من سيخلف أسطورة اللعبة، حيث تم تأجيل اختيار الخليفة الدائم للقميص رقم 10 إلى مطلع عام 2027، وذلك بالتزامن مع استئناف مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قارة أمريكا الجنوبية.

مرشحون للرقم التاريخي

تشكل قائمة المرشحين المحتملين لارتداء القميص رقم 10 نخبة من مواهب المنتخب، حيث يتصدر لاعب نادي كومو الإيطالي نيكو باز هذه القائمة بشكل واضح. يأتي تقدم باز نتيجة الأداء المتميز الذي قدمه سواء على مستوى النادي أو المنتخب، حيث سجل هدفاً وصنع آخر خلال فوز فريقه على لانس الفرنسي بنتيجة 9-1 في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أهدافه المسجلة ضد منتخبات بوليفيا وبوركينا فاسو وبنين في مشاركاته الدولية الأخيرة.

يشارك نيكو باز في سباق المنافسة على الرقم مع أليكسيس ماك أليستر، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وإنزو فيرنانديز، لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي. كما يتواجد فرانكو ماستانتونو في القائمة، حيث سبق له بالفعل ارتداء القميص رقم 10 في مباراة رسمية سابقة ضد منتخب الإكوادور، مما يجعله مرشحاً قوياً للعودة إلى هذا الدور المحوري وسط ميدان التانجو.

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دعم الزملاء والمستقبل القريب

حظي المرشح الرئيسي نيكو باز بتأييد صريح من زميله في المنتخب فالنتين باركو، الذي أعرب عن رغبته القوية في أن يحصل اللاعب الشاب على هذا الرقم التاريخي. أشاد باركو بالمهارات الفنية الاستثنائية لباز، مؤكداً على أهميته في استخدام قدمه اليسرى بكفاءة عالية، مما يعزز من فرصه في حمل عبء القيادة الهجومية للمنتخب بعد رحيل أسطورة اللعبة.

سيخوض منتخب الأرجنتين أول اختبار له في المرحلة الجديدة تحت قيادة سكالوني بعد اعتزال ميسي، وذلك في مواجهة حاسمة أمام منتخب أوروغواي يوم 13 نوفمبر الجاري. ستقام هذه المباراة على ملعب "لا بومبونيرا" الشهير، وتأتي كتأكيد عملي على قدرة المنتخب على الاستمرار بدون رقم 10، في حين يظل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم محافظاً على الرقم دون اعتزال نهائي، مما يفتح الباب أمام قرار مستقبلي في عام 2027.