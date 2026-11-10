سعيد الطاير يؤكد استمرارية توريد ماي دبي وعدم رفع الأسعار

أكد معالي سعيد الطاير أن طاقة إنتاج ماي دبي القصوى 121 مليون لتر شهرياً وتغطي الطلب دون رفع الأسعار، مما يضمن الأمن المائي والغذائي في دبي.

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ، أن شركة " ماي دبي" تمتلك طاقة إنتاجية كافية لتلبية أي ارتفاع مفاجئ في الطلب على المياه المعبأة دون اللجوء لرفع الأسعار. وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي والمرونة التشغيلية للشركة تضمنان استمرار إمدادات المياه النقية في الأسواق المحلية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

القدرات الإنتاجية ومعدلات الاستغلال الحالية

يصل متوسط الإنتاج الشهري لشركة "ماي دبي" إلى نحو 91 مليون لتر من مياه الشرب المعبأة، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى للمنشأة حوالي 121 مليون لتر شهرياً. ويوضح معالي الطاير أن نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة تبلغ نحو 79%، ما يعني توفر قدرة إضافية كبيرة تتيح استجابة سريعة لأي تغيرات في طلب السوق. ويتميز هذا الهامش التشغيلي بالمرونة التي تمكن الشركة من تعديل مستويات الإنتاج عند الضرورة لضمان التغطية الكاملة للاحتياجات.

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فيما يتعلق بمصادر المياه الخام، تبلغ القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في هيئة كهرباء ومياه دبي 675 مليون جالون يومياً، فيما بلغ أعلى طلب مسجل على المياه 475 مليون جالون يومياً. ويوفر هذا الفارق هامشاً احتياطياً استراتيجياً قوياً يدعم اعتمادية واستدامة إمدادات المياه، مما يعزز من قدرة الشركة على الحفاظ على استقرار الإنتاج رغم التقلبات الطارئة في الاستهلاك اليومي للمواطنين والمقيمين.

موقف الشركة من الأسعار وتطورات الطلب

نفى معالي الطاير وجود أي نية لرفع أسعار منتجات "ماي دبي" نتيجة زيادة الطلب أو الظروف الحالية، مؤكداً أن الشركات تلتزم بتقديم منتجها بأسعار مستقرة. وأوضح أن الشركة لم ترصد أي زيادة غير اعتيادية في طلبات المتعاملين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ظل الطلب ضمن معدلاته المعتادة وعمليات الإنتاج والتوزيع تسير بشكل طبيعي. وأشارت الشركة إلى أن استقرار الأسعار يعكس قوة بنيتها التحتية وقدرتها على مواجهة أي ضغوط قد تؤثر على سلاسل التوريد التقليدية.

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تأسست شركة "ماي دبي" في عام 2012 بهدف توفير مياه شرب معبأة نقية وعالية الجودة، وهي مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي. حققت الشركة نمواً متسارعا منذ تأسيسها لتستحوذ على أكبر حصة سوقية بين العلامات التجارية في قطاع مياه الشرب المعبأة على مستوى دولة الإمارات. وتعتمد الشركة في عملياتها على أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة لترسيخ معايير الجودة والتميز التشغيلي في كافة مراحل التصنيع.

الأمن المائي والمخزون الاستراتيجي

أشار معالي الطاير إلى أن "ماي دبي" تحتفظ حالياً بمخزون استراتيجي من المياه المعبأة الجاهزة للتوزيع، يكفي لتلبية مستويات الطلب المعتادة مع وجود هامش احتياطي يتوافق مع مختلف السيناريوهات الطارئة. يدعم هذا المخزون استمرارية عمليات الإنتاج اليومية التي يصل متوسطها إلى نحو 2.9 مليون لتر، مما يضمن توافر المنتجات عبر مختلف قنوات التوزيع دون انقطاع. ويعتبر هذا الموقف استجابة مباشرة للاهتمامات المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي في الدولة.

تسعى المنشآت الوطنية إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي للدولة من خلال ضمان إنتاج محلي موثوق وتقليل الاعتماد على المنتجات النهائية المستوردة. وأوضحت الشركة أن خطط استمرارية الأعمال التي تمتلكها تشمل جميع جوانب عمليات التصنيع وسلسلة التوريد، بما في ذلك إدارة المخزون وتنسيق العمليات اللوجستية وإدارة المخاطر التشغيلية. وتعمل البنية التحتية اللوجستية وشبكة التوزيع وفقاً للخطط المعتمدة لضمان وصول المنتجات في الوقت المناسب إلى منافذ البيع والشركات والمنازل في مختلف أنحاء الدولة دون عوائق.