سرية موقع أعلى شجرة على الأرض يهدف لحمايتها من الضغط البشري

السلطات في كاليفورنيا ترفض الكشف عن موقع شجرة هايبرون العملاقة لحمايتها من الأضرار البيئية التي قد تحدثها الزيارات الموسعة، مؤكدةً على أهمية صون التربة والنظام البيئي المحيط بها.

على الرغم من بقاء أطول شجرة معروفة على سطح الأرض في حالة نمو جيدة داخل إحدى غابات ولاية كاليفورنيا، فإن السلطات المختصة ترفض الكشف عن موقعها الدقيق أو إدراجها على الخرائط السياحية.

يأتي هذا القرار في إطار سعيها لحماية الشجرة من الآثار السلبية التي قد تحدث جراء تدفق الزوار إليها. تحمل الشجرة اسم هايبرون، وهي من نوع السكويا الساحلية وتوجد في مكان غير معلن داخل متنزهات الغابات الحمراء الوطنية شمال كاليفورنيا. وقد أظهرت التقارير الصادرة عن دائرة المتنزهات الوطنية أن محاولات الوصول إليها خلال السنوات الماضية أسفرت عن إلحاق أضرار بالنباتات والتربة المحيطة، ما دفع الجهات المعنية إلى تشديد إجراءات الحماية وإبقاء الموقع سرياً.

تُعد أشجار السكويا الساحلية من أطول الأشجار في العالم، لكن شجرة هايبرون تتفوق عليها بارتفاع يصل إلى حوالي 379 قدماً أي ما يعادل 115.5 متراً تقريباً، ما يجعلها أطول شجرة حية موثقة علمياً. وعلى الرغم من هذا الارتفاع الهائل، فإنها تتمتع بحساسية بيئية عالية، إذ تعتمد على جذور سطحية تنتشر أفقياً عبر مساحات واسعة من التربة بدلاً من جذور عميقة.

وبالتالي فإن سلامة التربة حول الشجرة تعد عنصراً أساسياً في بقاءها واستمرار نموها، وأي ضغط ناتج عن حركة أعداد كبيرة من الزوار قد يؤدي إلى تدهور التربة وإضعاف الظروف اللازمة لحمايتها. تشير الدراسات إلى أن العديد من الأشخاص الذين سعى للعثور على هايبرون تخطوا المسارات الرسمية المخصصة للزوار وتسللوا عبر الغطاء النباتي الكثيف، مما أدى إلى إلحاق ضرر بموائل طبيعية لم تُصمم لاستقبال أعداد كبيرة من المتنزهين.

وتقع الشجرة داخل أحد الأنظمة البيئية المتبقية للغابات الحمراء القديمة، التي شهدت تراجعاً كبيراً نتيجة قطع الأشجار والتوسع العمراني على مدى عقود. وتؤكد خبراء البيئة أن استعادة التوازن في مثل هذه الغابات تستغرق فترات زمنية طويلة تتجاوز سرعة حدوث التدهور، لذا فإن انتشار المعلومات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ساهم في تفاقم ظاهرة السياحة المفرطة التي تهدد النظم البيئية الحساسة.

ولذلك يرى المسؤولون أن إخفاء موقع هايبرون لا يهدف إلى منع الناس من الاستمتاع بالطبيعة، بل إلى ضمان حفظ هذا الكنز الطبيعي من الضغوط البشرية المتزايدة، ما يجعل سرية الموقع أحد أهم إجراءات الحماية البيئية الحالية





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