سرطان الجلد: أنواعه، أعراضه، تشخيصه وعلاجه - دليل شامل

تحليل شامل لسرطان الجلد يغطي الأنواع الرئيسية الثلاثة (القاعدي، الحرشفى، الميلانوما)، عوامل الخطر، الأعراض التحذيرية، طرق التشخيص الحديثة، وخيارات العلاج الجراحي والطبي. يسلط الضوء على أهمية الكشف المبكر والوقاية باستخدام واقيات الشمس ومراقبة التغيرات الجلدية.

يُعتبر سرطان الجلد أحد أكثر أنواع الأورام الخبيثة انتشاراً، حيث يرتبط بشكل رئيسي بالتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس أو أجهزة التسمير الصناعي، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل التاريخ العائلي للإصابة بالمرض، التقدم في السن، وجود آفات ما قبل السرطانية، elderly نقص المناعة، والتدخين.

ويمكن تقسيمtipos الرئيسية الثلاثة لسرطان الجلد إلى: سرطان الخلايا القاعدية، وسرطان الخلايا الحرشفية (وهما من الأورام غير الميلانينية)، والورم الميلانيني (الmelanoma). يعد سرطان الخلايا القاعدية الأكثر شيوعاً، وينمو ببطء ونادراً ما ينتشر، بينما سرطان الخلايا الحرشفية أكثر خباثة قليلاً منه، أما الورم الميلانيني فهو الأخطر والأقل شيوعاً لكنه مسؤول عن غالبية وفيات سرطان الجلد بسبب ميله السريع للانتشار إلى أعضاء أخرى مثل الرئتين والغدد الليمفاوية.

تتنوع أعراض سرطان الجلد حسب النوع، لكن العلامة التحذيرية الأكثر شيوعاً هي حدوث تغير في الجلد، كظهور آفة جديدة لا تلتئم (كالقرحة أو البقع الخشنة)، أو تغير في شكل شامة موجودة مسبقاً، حيث تصبح حدودها غير منتظمة، أو يتغير لونها أو قطرها بمرور الوقت. هذه التغيرات تستدعي مراجعة طبيب الجلدية فوراً لإجراء فحص سريري دقيق، وقد يحتاج الأمر إلى استخدام أجهزة تقنية مثل المنظار الجلدي الليزري، وفي حالة الشك، يتم أخذ خزعة من الآفة لتحليلها نسيجياً في المختبر وتحديد نوع الورم بدقة.

التشخيص المبكر يرفع بشكل كبير فرص الشفاء، خاصة في أنواع سرطان الخلايا القاعدية والحرشفية، بينما تكون التحديات أكبر في حالة الورم الميلانيني المتقدم. تتركز خيارات العلاج على الاستئصال الجراحي للورم مع ضمان هوامش أمان كافية، وتُفضل إجراءات مثل جراحة موس المجهرية للأنواع عالية الخطورة. إلى جانب الجراحة، يمكن استخدام علاجات موضعية مثل الكريمات أو الكي بالتبريد للأنواع السطحية، والعلاج الضوئي الديناميكي، وأيضاً العلاج الإشعاعي في بعض الحالات.

بالنسبة للحالات المتقدمة أو المنتشرة، قد تكون هناك حاجة إلى علاجات جهازية كالعلاج الكيميائي أو المناعي أو الموجه. يتطلب الأمر أيضاً متابعة طويلة الأمد بعد العلاج لاكتشاف أي انتكاسات مبكراً، مع التركيز على الوقاية عبر تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس واستخدام واقيات الشمس بانتظام، وحماية الأطفال من الحروق الشمسية، وتجنب أجهزة التسمير الصناعية، ومراقبة الشامات بانتظام، خاصة لدى الأشخاص ذوي الخطورة العالية مثل أصحاب البشرة الفاتحة والعيون الزرقاء أو الخضراء، أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة





