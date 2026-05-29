سجن 15 عاماً لشاب نمساوي تخطط لهجوم على حفل تايلور سويفت في فيينا

محكمة فيينا تصدر حكم السجن لخمسة عشر عاماً على شاب يخطط هجمة إرهابية على حفلة تايلور سويفت، بعد تعاون استخباراتي بين النمسا والولايات المتحدة وإلغاء ثلاث عروض موسيقية مكلفة للمدينة.

أصدر قاضي المحكمة العليا في فيينا حكمًا صارمًا اليوم الخميس، حيث سجّن شابًا يبلغ من العمر واحد وعشرين عاماً لمدة خمس عشرة سنة سجنًا بتهمة الإعداد لعملية إرهاب ية كبرى.

المتهم، المعروف باسم "بيران أ" وهو من أصول مقدونية شمالية، اعترف بتخطيط هجوم مروع كان من المقرر أن يتضمن مطلق النار أو المتفجرات اليدوية في حفلة تايلور سويفت الموسيقية التي كانت ستُقام في استاد "إرنست هابل" عام 2024. تشير ملفات التحقيق إلى أن المتهم خضع لعملية تطرف سريعة عبر الإنترنت، حيث تحول مظهره وسلوكه فجأة، ما أثار شكوك أقربائه وعلاقاته الاجتماعية في فترة وجيزة قبل البدء في التخطيط.

وفقًا للائحة الاتهام، كان الهدف هو قتل أو إصابة عدد كبير من الجمهور المتجمعين خارج الملعب الذين يقدر عددهم نحو ثلاثين ألفاً، إلى جانب ما يصل إلى خمسة وستين ألف شخص داخل القاعة، باستخدام سكاكين يدوية الصنع أو عبوات ناسفة بدائية. السلطات النمساوية أكدت أن المتهم كان يسعى إلى إحداث أكبر عدد ممكن من الضحايا، إلا أن التخطيط تم إحباطه بفضل معلومات استخباراتية دقيقة مُستلمة من الولايات المتحدة، ما منع الكارثة من الوقوع.

نتيجة لتلك التهديدات، أُجبرت السلطات على إلغاء ثلاثة عروض موسيقية مخطط لها لسويفت في أغسطس 2024، ما تسبب بصدمة اقتصادية للمدينة، حيث تم تقدير الخسائر التي لحقت بقطاعي الفنادق والسياحة بملايين اليورو. إضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات عن تورط شاب آخر يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً في صياغة الخطة، ما يبرز وجود شبكة من التأثير المتطرف تستهدف فئة الشباب.

بعد الحكم، أثارت القضية جدلاً واسعًا في الأوساط النمساوية حول تعزيز الصلاحيات الأمنية، حيث طالبت الأجهزة الأمنية بتوسيع قدراتها لمراقبة تطبيقات المراسلة المشفّرة التي استُخدمت في تنسيق العملية. ويُعد هذا الحكم مثالًا بارزًا على التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو يرسّخ نموذجًا للوقاية من الأعمال الإرهابية الضخمة في المستقبل





