ستيفن كولبير يقدم الحلقة الأخيرة من «ذي لايت شو»

قدّم ستيفن كولبير الحلقة الأخيرة من برنامج «ذي لايت شو» الأميركي المتواصل عرضه منذ 33 عاما، بعدما قرّرت شبكة «سي بي إس» إلغاءه في ظلّ سعيها إلى استمالة الرئيس دونالد ترامب.

قدّم ستيفن كولبير الحلقة الأخيرة من برنامج « ذي لايت شو » الأميركي المتواصل عرضه منذ 33 عاما، بعدما قرّرت شبكة « سي بي إس » إلغاءه في ظلّ سعيها إلى استمالة الرئيس دونالد ترامب .

وعلى الرغم من أن كولبير قدّم الحلقة الأخيرة من البرنامج، إلا أن الشبكة قدّرت إلغاءه من حيث المال، مع أن جمهور البرنامج يودّع قائده. وكان كولبير قدّم الحلقة الأخيرة بعدما قرّرت الشبكة أن تتخذ خطوة إلغاء البرنامج، التي تزامنت مع سعي الشركة الأم «باراماونت» للحصول على موافقة حكومية للمضيّ في صفقة اندماج بقيمة 8,4 مليار دولار مع «سكاي دانس ميديا». وفي الوقت نفسه، عيّنت الشبكة الصحافية اليمينية باري فايس التي تفتقر إلى الخبرة التلفزيونية، لإدارة قسم الأخبار.

وفي الأسابيع التي سبقت عرض الحلقة الأخيرة الخميس، بدا كولبير (62 عاما) أكثر هدوءا، وهو الذي قال أثناء تسلّمه جائزة «إيمي» العام الماضي «أحيانا لا تدرك كم أنك تحبّ شيئا إلا عندما تشعر أنك قد تفقده». كذلك، بدا متأثرا عندما انضمّ إليه عدد من مقدّمي البرامج المسائية، مثل جيمي فالون وجيمي كيميل وسيث مايرز وجون أوليفر، لتكريمه في الأستوديو.

وفي هذا السياق، أشار عدد من المشاهدين إلى أن الحلقة الأخيرة كانت «أفضل طريقة لمتابعة الأخبار اليوم» مع «لمسة من الفكاهة تجعل الأمر برمته أسهل للفهم». ويعتبر كولبير قدّم العديد من البرامج المسائية، مثل «ذي كولبير ريبورت» و«ذي لايت شو»، وقد ظهر في هذا الدور منذ العام 2015.

ويعتبر كولبير قدّم الحلقة الأخيرة بعدما قرّرت الشبكة أن تتخذ خطوة إلغاء البرنامج، التي تزامنت مع سعي الشركة الأم «باراماونت» للحصول على موافقة حكومية للمضيّ في صفقة اندماج بقيمة 8,4 مليار دولار مع «سكاي دانس ميديا». وفي هذا السياق، أعلن كولبير أن العائدات من الحلقة الأخيرة سوف تُخصص لمنظمة «وورلد سنترال كيتشن»، وهي منظمة تهدف إلى توفير الطعام للمحتاجين.

وفي الوقت نفسه، أعلن كولبير أنه سيشارك في كتابة فيلم جديد من سلسلة «لورد أوف ذي رينجس»، إلى جانب أخذه قسطا من الراحة. ومن الشخصيات التي لم يتمكّن كولبير من استضافتها، البابا الذي وصفه المقدّم، وهو كاثوليكي متديّن، بأنه «حلمه الكبير»





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ستيفن كولبير ذي لايت شو سي بي إس دونالد ترامب باراماونت سكاي دانس ميديا وورلد سنترال كيتشن لورد أوف ذي رينجس

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

45 قتيلاً وجريحاً في هجوم على موقع عسكري ببوركينا فاسو | صحيفة الخليجأعلنت الحكومة المؤقتة ببوركينا فاسو في بيان، أن 33 جندياً على الأقل قتلوا...

Read more »

تاومبا وكادش من التعاون إلى الأخدود والاتحادالتحق المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا «33 عاماً» بصفوف فريق الأخدود الوافد الجديد على دوري روشن السعودي...

Read more »

تسجيل صوتي خاطئ يكشف قاتلاً بعد سنواتحُكم على الأمريكي كودي ألين ويد، 33 عاماً من ولاية إنديانا الأمريكية بالسجن لمدة 85 عاماً...

Read more »

أنتوني يتخلص من قضية عنف.. وسانشو يتمرن وحيداًسحبت موظفة البنك أنغريد لانا (33 عاماً) الشكوى التي قدمتها ضد نجم مانشستر يونايتد البرازيلي أنتوني....

Read more »

تاجر مخدرات يبلغ الشرطة عن زبون «لم يدفع الحساب»اتصل الأمريكي إريك توماس، 33 عاماً، تاجر مخدرات معروف في فلوريدا...

Read more »

دبي تطلق 28 مبادرة لتغيير دعم أهداف استراتيجية التعليم 33هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أطلقت اليوم 'حوارات التعليم 33' للعمل على دعم أهداف استراتيجية التعليم 33، والتي تشمل إطلاق 28 مبادرة تغيير على مراحل متتابعة خلال الفترة المقبلة.

Read more »