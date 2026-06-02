ستراتيجي تبيع بيتكوين لأول مرة منذ 2022.. هبوط العملة والأسهم

أعلنت شركة ستراتيجي عن بيع 2.5 مليون دولار من البيتكوين، في أول عملية بيع منذ 2022، مما أدى إلى انخفاض العملة الرقمية دون 72 ألف دولار وتراجع سهم الشركة بنسبة 5.9%. يعكس هذا التحول ضغوط السوق ومخاوف الطلب.

شركة ستراتيجي ، التي كانت تعرف سابقًا باسم مايكرو ستراتيجي ، أعلنت عن بيع كمية صغيرة من ال بيتكوين بقيمة 2.5 مليون دولار، وهي أول عملية بيع منذ عام 2022.

هذا القرار يمثل تحولًا جذريًا في استراتيجية الشركة التي اشتهرت بشراء البيتكوين واحتفاظه به لفترات طويلة، حيث كانت تعتبر أكبر مالك مؤسسي للعملة الرقمية. الرئيس التنفيذي مايكل سايلور، الذي كان دائمًا يدافع عن فكرة عدم بيع البيتكوين، أشار في مكالمة أرباح سابقة إلى إمكانية إجراء مبيعات مستقبلية. هذا التغيير أثار موجة من القلق بين المستثمرين، مما أدى إلى انخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 72 ألف دولار لأول مرة منذ أبريل، وتراجع سهم ستراتيجي بنسبة 5.9%.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس للسوق، حيث تعاني البيتكوين من ضغوط متعددة، بما في ذلك انسحاب المؤسسات الاستثمارية من صناديق المؤشرات المتداولة وصعوبات في الحفاظ على الزخم الصعودي. وقد انخفضت العملة الرقمية بأكثر من 40% عن أعلى مستوى قياسي لها. بالنسبة لشركة ستراتيجي، التي كانت محركًا رئيسيًا للطلب على البيتكوين، فإن قرار البيع يمكن أن يساعدها في تحقيق مزايا ضريبية وتخفيف الضغوط المالية، لكنه يثير تساؤلات حول استدامة نموذجها القائم على شراء العملة الرقمية والاحتفاظ بها.

وفقًا لخبراء السوق، فإن هذه الخطوة على الرغم من صغر حجمها النسبي (0.004% من حيازتها البالغة 60 مليار دولار)، إلا أنها تبعث رسالة سلبية عن ثقة الشركة في المستقبل القريب للبيتكوين. من جهة أخرى، يرى المحللون أن شركة ستراتيجي قد تستخدم عوائد البيع لتمويل عمليات شراء أخرى عندما تنخفض الأسعار، مما قد يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق. ومع ذلك، فإن تراجع سايلور عن موقفه الثابت يضعف صورة الشركة لدى المستثمرين الذين اعتادوا على استراتيجيتها الصارمة.

في الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن تقدم الإدارة المزيد من التفاصيل حول خطتها الجديدة، والتي قد تشمل مبيعات إضافية مع تحسين إدارة الأصول الرقمية. في الوقت نفسه، تستمر البيتكوين في التداول بحذر، مع ترقب الأسواق لأي تطورات جديدة من ستراتيجي والعملات الرقمية الأخرى





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بيتكوين ستراتيجي مايكل سايلور بيع عملات رقمية

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