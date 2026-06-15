ستارباكس تغلق جميع فروعها في كوريا الجنوبية لتدريب تاريخي بعد جدل حملة "تانك داي"

سلسلة ستارباكس الكورية ستغلق جميع فروعها في 22 يونيو لإجراء برنامج تدريبي شامل حول التاريخ والحساسية الاجتماعية، بعد انتقادات واسعة لحملة ترويجية ربطت بأحداث مجزرة جوانجو. تهدف الخطوة إلى استعادة الثقة وتعزيز الوعي الثقافي داخل الشركة.

تستعد سلسلة المقاهي العالمية ستارباكس في جمهورية كوريا الجنوبية لإحداث خطوة غير مسبوقة في تاريخها التشغيلي، حيث أعلنت الشركة عن إغلاق جميع فروعها في 22 يونيو الجاري لإجراء برنامج تدريبي شامل يهدف إلى رفع مستوى الوعي التاريخي والاجتماعي لدى جميع العاملين فيها.

يأتي هذا الإغلاق في ظل أزمة دعائية ضربة قوية سلباً على صورة العلامة التجارية في السوق الكوري، عقب حملة ترويجية عُرضت فيها أكواب من الفولاذ غير القابل للصدأ تحت اسم "تانك" ضمن مبادرة أطلقتها الشركة في الشهر الماضي تحت مسمى "تانك داي". وقد أثارت هذه الحملة ردود فعل حادة، إذ ربطها النشطاء والناشطون السياسيون بذكرى مجزرة جوانجو التي شهدت قمعاً عنيفاً من قبل القوات العسكرية الكورية الجنوبية في الثمانينيات، حيث تم استعمال الدبابات لقمع احتجاجات شعبية أدت إلى مقتل مئات الأشخاص.

وعبر هذا الارتباط بين اسم الحملة ومفهوم الدبابة، توجّهت انتقادات لاذعة إلى ستارباكس من قبل زبائنها وممثلي السلطة، بما في ذلك الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الذي أشاد بضرورة احترام الذاكرة التاريخية وتجنب أي إشارات قد تُفجر مشاعر الحساسية الوطنية. استجابةً لتلك الانتقادات، أصدر الرئيس التنفيذي للمجموعة الأم، تشونغ يونغ-جين، اعتذاراً عاماً عالماً فيه بأهمية الوعي الثقافي والحساسية الاجتماعية. كما أعلن عن إقالة الرئيس التنفيذي لستارباكس كوريا الجنوبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة جزء من جهود تصحيحية واسعة النطاق.

وفي إطار هذه الإجراءات، سيخضع جميع الموظفين، بما في ذلك القادة التنفيذيون والمدراء، إلى برنامج تدريبي موحد يركز على تاريخ كوريا الجنوبية، مفاهيم العدالة الاجتماعية، والمهارات اللازمة للتعامل مع القضايا الحساسة في بيئة الأعمال. سيُعقد التدريب في موقع مركزي ويستمر طوال اليوم، بينما ستستأنف الفروع عملها في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت كوريا الجنوبية، وفقاً لتقارير وكالة بلومبرج للأنباء.

يُعد إغلاق جميع الفروع في وقت مبكر من النهار خطوة إجرائية غير مسبوقة منذ دخول ستارباكس السوق الكوري في عام 1999، حيث لم يسبق للشركة أن أوقفت عملياتها بالكامل لأغراض إدارية داخل البلاد. ويُنظر إلى هذا الإجراء كاختبار للقدرة على الاستجابة السريعة للأزمات المتعلقة بالسمعة وإدارة المخاطر. من المتوقع أن يؤثر الإغلاق على عائدات الشركة في الربع المالي الحالي، مع توقعات بتراجع واضح في المبيعات نتيجة فقدان الثقة بين المستهلكين.

ومع ذلك، يأمل المسؤولون في أن يُسهم البرنامج التدريبي في بناء ثقافة مؤسسية أكثر حساسية وتفهماً للخصوصيات التاريخية والاجتماعية، مما قد يُعيد الثقة إلى العلامة التجارية ويعزز موقعها التنافسي في السوق الكوري المستقبلي





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ستارباكس كوريا الجنوبية تدريب تاريخي حملة تانك داي مجزرة جوانجو

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