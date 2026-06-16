ستاربكس كوريا تغلق 2000 فرع لتقديم تدريب تاريخي بعد حملة "يوم الدبابة" المثيرة للجدل

أعلنت سلسلة مقاهي ستاربكس كوريا عن إغلاق جميع فروعها لمدة ثلاث ساعات لتقديم تدريب تاريخي للموظفين، عقب حملة إعلانية استحضرت ذكرى قمع دموي لانتفاضة غوانغجو عام 1980 أدت إلى مقاطعة وتراجع في المبيعات وفصل الرئيس التنفيذي.

تتعامل سلسلة مقاهي ستاربكس في كوريا الجنوبية مع تداعيات حملة إعلانية مثيرة للجدل أدت إلى مقاطعة واسعة النطاق. أعلنت الشركة، التي تملك أكثر من 2000 فرع في جميع أنحاء البلاد، عن إغلاق جميع فروعها لمدة ثلاث ساعات في يوم الاثنين المقبل لتوفير تدريب تاريخي للموظفين.

يأتي هذا الإجراء عقب الحملة التسويقية الفاشلة التي أطلقتها تحت اسم "يوم الدبابة"، والتي استحضرت ذكرى قمع دموي لانتفاضة مؤيدة للديمقراطية وقعت عام 1980 في غوانغجو. تزامن إطلاق هذه الحملة، التي تروج لأكواب قابلة لإعادة الاستخدام، مع الذكرى السادسة والأربعين لانتفاضة غوانغجو التي سقط فيها 165 مدنياً على الأقل وفقاً للإحصاءات الرسمية، بينما يرى الكثيرون أن العدد الحقيقي للضحايا أعلى بكثير. استجابت مجموعة شينسيجاي، المشغل الحlicense لستاربكس في كوريا، بسرعة كبيرة للغضب الشعبي.

فصلت المجموعة الرئيس التنفيذي لستاربكس كوريا في نفس اليوم الذي انتشرت فيه أنباء الفضيحة، وقدمت اعتذاراً رسمياً. أعلنت مجموعة شينسيجاي يوم الاثنين أن جميع موظفي ستاربكس في كوريا سيتلقون "تدريباً في الوعي التاريخي والحساسية الاجتماعية من خلال مشاهدة مقاطع فيديو". سيتم إغلاق جميع الفروع في الساعة 3:00 مساءً (06:00 بتوقيت غرينتش) لمدة ثلاث ساعات، وهو أول إغلاق متزامن من نوعه منذ دخول ستاربكس إلى السوق الكوري الجنوبي عام 1999. وستمثل الفروع الواقعة في المطارات الاستثناء الوحيد من هذا الإغلاق الجماعي.

كشفت مجموعة شينسيجاي عن سلسلة من الأخطاء الإدارية التي سبقت إطلاق الحملة، بما في ذلك قيام المسؤولين بالتوقيع على الموافقات دون مراجعة ملفات التصميم بشكل كاف. وأثارت هذه القضية احتجاجات في العاصمة سيول ومدينة غوانغجو، وtriggered "انخفاضاً حاداً في المبيعات" في الأيام الأولى للفضيحة حسبما أوردت الشركة المشغلة. كما أن رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، أعرب عن غضبه الشديد من "هذا السلوك اللاإنساني والمشين"، مما يعكس الحساسية التاريخية العميقة للحدث في الوعي Collective الكوري.

لا تزال التداعيات تتطور مع استمرار تحليل الشركة للأخطاء التي ارتكبت وسبل التعويض عن الجرح التاريخي الذي أثارته الحملة Advertising





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ستاربكس كوريا حملة يوم الدبابة انتفاضة غوانغجو مجموعة شينسيجاي تدريب تاريخي

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