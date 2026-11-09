ستاربكس تطلق خطة لتوظيف 7500 شخص وفتح 500 مقهى في بريطانيا

ستاربكس تعلن عن استثمار استراتيجي ضخم في بريطانيا يتضمن افتتاح 500 مقهى جديد وتوظيف 7500 فرد بحلول عام 2031، مع التركيز على دعم الشباب خارج لندن ومناطق النمو الإقليمية.

تعتزم شركة ستاربكس الأمريكية إطلاق استراتيجية توسعية طموحة في السوق البريطانية، تتضمن افتتاح 500 مقهى جديد وتوفير 7500 فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2031. تستهدف الخطة بشكل أساسي المناطق الواقعة خارج العاصمة لندن، بهدف تعزيز الانتشار الجغرافي للعلامة التجارية وفتح آفاق واسعة أمام الشباب لدخول سوق العمل واكتساب الخبرات المهنية.

تفاصيل الاستثمار والاستراتيجية التوسعية

صرحت الشركة في بيان صدر يوم الاثنين أن حملة التوظيف ستتركز على مناطق ميدلاندز وشمال إنجلترا وويلز وإسكتلندا، مع أولوية خاصة للمناطق الواقعة شمال الطريق الدائري المحيط بلندن (M25). تهدف هذه الخطوة إلى تعويض المرحلة السابقة من إعادة الهيكلة التي شملت إغلاق عشرات الفروع غير المجدية اقتصادياً في العام الماضي، والعودة إلى مسار النمو المستدام والتركيز على تعزيز تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

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تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية "العودة إلى ستاربكس" التي يقودها الرئيس التنفيذي العالمي برايان نيكول، والتي تسعى إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز الانتماء للفرق العاملة. وتستهدف الشركة جعل الوظائف المبتدئة أكثر سهولة أمام الشباب، حيث لن يحتاج المتقدمون إلى خبرة سابقة في قطاع المقاهي، إذ ستوفر ستاربكس التدريب والدعم اللازمين منذ اليوم الأول لضمان تطورهم المهني.

مواقع الفروع والتركيز على القوى العاملة الشابة

أفاد دارين كينغ، نائب الرئيس والمدير العام لستاربكس في المملكة المتحدة، بأن الخطة تهدف إلى إضافة 7500 وظيفة إلى قوة العمل الحالية التي يتجاوز عددها 18 ألف شخص في بريطانيا. وأشار كينغ إلى أن التوظيف سيحدث على مراحل متزامنة مع افتتاح المقاهي الجديدة، وليس في حملة واحدة فورية، مما يسمح بتوزيع الموارد البشرية بشكل أكثر كفاءة ودعم الموظفين الجدد خطوة بخطوة.

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تكتسب الخطة أهمية خاصة في ضوء اعتماد ستاربكس على الشباب ضمن عملياتها التشغيلية، حيث تقل أعمار أكثر من نصف العاملين في متاجرها التي تديرها مباشرة عن 24 عاماً. وأكدت الشركة أن بحثاً أجرته بتكليف منها أظهر أن 68% من الفئة العمرية بين 18 و35 عاماً يعتقدون أن وظائف التجزئة والضيافة مؤقتة، وهو ما تسعى الشركة إلى تغييره عبر تقديم مسارات وظيفية واضحة وفرص حقيقية للتطور.

أكد دارين كينغ أن الاستراتيجية تركز على توفير بيئة عمل تتيح للموظفين اكتساب المهارات وتطوير مساراتهم المهنية والشعور بالانتماء إلى فرق العمل، مما يساهم في بناء قاعدة عمالة مستقرة ومتمكنة تدعم النمو طويل الأجل للشركة في السوق البريطانية وتقلل من معدل دوران الموظفين.

الموقف الرسمي ودعم قطاع التجزئة

رحبت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، بالاستثمار الضخم لستاربكس، معتبرة أن قطاعي التجزئة والضيافة يمثلان بوابة مهمة لدخول الشباب إلى سوق العمل. وأشارت ديكنسون إلى أن هذه الخطط توفر فرصاً حقيقية للتقدم المهني واكتساب المهارات والثقة والخبرة، مما يعزز مكانة القطاع كملاذ آمن ومستقر للشباب الباحثين عن فرص عمل طويلة الأمد.

وتأتي هذه المبادرات في ظل استمرار استثمارات ستاربكس في السوق البريطانية رغم ضغوط التكاليف التشغيلية المرتفعة، مما يعكس ثقتهم الكبيرة في القدرة على تحقيق الأرباح على المدى الطويل من خلال زيادة حجم المبيعات وفتح منافذ بيع جديدة في مناطق ذات إمكانات نمو عالية.

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النتائج المالية والتوقعات المستقبلية

كشفت الحسابات المالية للشركة عن ارتفاع إيرادات عملياتها المسجلة في المملكة المتحدة إلى 556.3 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2025، مقابل 525.6 مليون جنيه في السنة السابقة، بنمو يقارب 6%. كان هذا النمو مدفوعاً بزيادة معاملات العملاء والتوسع المستمر في شبكة المقاهي، مما يدعم رؤية الشركة في تعزيز وجودها المحلي.

في المقابل، سجلت ستاربكس خسارة تشغيلية بلغت 29.8 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بخسارة 27.5 مليون جنيه في السنة السابقة. تعزى هذه الخسائر إلى ارتفاع تكاليف المواد والأجور والمزايا الوظيفية والاستثمارات التشغيلية، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بإغلاق بعض الفروع غير المجدية اقتصادياً، لكن الشركة تعتقد أن هذه الاستثمارات الأولية ستنعكس إيجاباً على الأرباح في المستقبل.

كانت ستاربكس قد أعلنت في مارس الماضي خطتها لافتتاح 500 مقهى إضافي في المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس التالية، إلى جانب افتتاح أكثر من 75 مقهى خلال السنة المالية 2026. وقد أضافت الشركة بالفعل أكثر من 500 متجر إلى شبكتها البريطانية خلال السنوات الخمس السابقة، مما يدل على التزامها الثابت بتوسيع نطاق وصولها لخدمة ملايين العملاء في جميع أنحاء البلاد.

تمثل خطة افتتاح 500 مقهى وتوظيف 7500 عامل نقطة تحول في توجه ستاربكس نحو الانتقال من مرحلة إعادة الهيكلة إلى التوسع مجدداً، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز الانتشار الجغرافي وخلق فرص عمل جديدة. تسعى الشركة من خلال هذه الخطوات إلى ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة في بريطانيا، وتسليط الضوء على دور القطاع الخاص في دعم الشباب وتمكينهم مهنياً.