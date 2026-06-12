سبيس إكس تدخل ناسداك بأكبر طرح تاريخي لجمع 75 مليار دولار وتقييم 1.77 تريليون

سبيس إكس تعلن عن طرح أسهمها في ناسداك بأسعار 135 دولار للسهم لجمع 75 مليار وتقييم الشركة بـ 1.77 تريليون، مع خطط لإطلاق مائة ألف قمر صناعي ومراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الفضاء.

أعلنت شركة سبيس إكس ، التي يملكها إيلون ماسك ، عن بدء تداول أسهمها في بورصة ناسداك تحت الرمز SPCX في إطار أكبر عملية طرح عام أولي تاريخية، حيث ستجمع ما مجموعه خمسة وسبعون مليار دولار



" " تم تحديد عدد 555.6 مليون سهم مع سعر طرح يقدر ب135 دولار للسهم الواحد، ما يرفع تقييم سبيس إكس إلى مستوى يقدر ب1.77 تريليون دولار ويجعلها تحتل المرتبة السابعة ضمن أغلى الشركات الأمريكية، متفوقةً على شركة تيسلا التي يملكها ماسك كذلك.

وفي تصريح ضمن بث مباشر على منصة جي بي مورغان تشيس، أكد ماسك أن سبيس إكس تسجل تدفقات نقدية إيجابية منذ عام 2015، وأن هدف الطرح الحالي هو تأمين رأس المال لمرحلة نمو ضخمة تشمل إطلاق أكثر من مائة ألف قمر صناعي لخدمات الاتصالات، وإنشاء مراكز بيانات متخصصة في الذكاء الاصطناعي داخل الفضاء، إلى جانب مشاريع أخرى طموحة. منذ تأسيس سبيس إكس عام 2002، تراكمت عليها خسائر إجمالية بلغت 41.3 مليار دولار، غير أن قسم الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك هو المصدر الوحيد الذي يحقق أرباحاً حقيقية حالياً.

وفي فبراير 2026 استحوذت سبيس إكس على شركة ماسك الناشئة xAI، لتضم في هيكلها مراكز بيانات، نماذج الذكاء الاصطناعي Grok، بالإضافة إلى برنامج دردشة آلي ومولد صور يحمل نفس الاسم، فضلاً عن شبكة التواصل الاجتماعي X التي كانت تعرف سابقاً باسم تويتر. هذه الخطوة تعكس استراتيجية توحيد الموارد التقنية وتعزيز القدرة التنافسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات الفضائية.

من المتوقع أن يفتح إدراج سبيس إكس في بورصة ناسداك باباً جديداً أمام المستثمرين لتجسيد رؤى ماسك المستقبلية، التي تتضمن بناء شبكة اتصالات فضائية عالمية تدعم كل من خدمات الإنترنت المتنقلة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. في نفس الوقت، ستُعطي هذه العملية دفعة قوية لتوسيع قاعدة رأس المال التي ستُستثمر في مشاريع البنية التحتية للفضاء، ما قد يسهم في تسريع وتيرة الابتكار وتقليل تكاليف إطلاق الصواريخ، وهو ما يتماشى مع هدف الشركة الرئيسي المتمثل في جعل السفر إلى الفضاء أكثر اقتصاديةً واستدامةً على المدى الطويل





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سبيس إكس ناسداك إيلون ماسك طرح عام أولي الذكاء الاصطناعي

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