تحويل شغف الفضاء إلى مشروع ناجح: "سبيس بوينت" تدرّب آلاف الطلاب على تقنيات الأقمار الصناعية باستثمارات 700 ألف درهم.

أطلق رائد الأعمال الإماراتي عبد الله السلماني ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " سبيس بوينت"، مشروعاً ريادياً ناجحاً حول الشغف بعلوم الفضاء إلى قطاع تعليمي وتطبيقي متخصص. بدأت هذه التجربة باستثمار شخصي ضئيل لم يتجاوز 6 آلاف درهم، وتطورت لتصبح محط اهتمام واسع، حيث ارتفعت الاستثمارات فيها لتصل إلى نحو 700 ألف درهم.

تطوير تقنيات الأقمار الصناعية للطلاب

استطاعت الشركة خلال مسيرتها جذب اهتمام أكثر من 4 آلاف طالب استفادوا فعلياً من برامها التدريبية المتطورة والمصممة بدقة. تسعى المؤسسة إلى تقريب صناعة الفضاء المعقدة من الأجيال الجديدة، لنقل المعرفة من صفحات الكتب والنظريات الأكاديمية الجامدة إلى مختبرات حقيقية وتجارب عملية تحاكي الواقع الهندسي والتقني.

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انطلق المشروع بشكل فعلي في عام 2023، عندما لاحظ عبد الله السلماني، من خلال خبرته المباشرة في قطاع الفضاء وحصوله على درجة الماجستير في علوم الفضاء، وجود فجوة تعليمية كبيرة. كانت هذه الفجوة تكمن في الفرق بين ما يتعلمه الطلاب نظرياً في القاعات الدراسية، وبين المهارات العملية والتقنية الحقيقية التي يحتاجونها لدخول صناعات التكنولوجيات المتقدمة بسرعة وكفاءة.

نموذج كيوب سات التعليمي والمحتوى التدريبي

لم تكتفِ "سبيس بوينت" بتقديم محتوى تعليمي تقليدي بحت، بل طورت وأنتجت حزمة متكاملة تحاكي قمراً اصطناعياً مصغراً من فئة "كيوب سات". تتميز هذه النماذج التعليمية بأبعاد دقيقة جداً، حيث تبلغ قياسات كل جانب منها 10×10×10 سنتيمترات فقط، مما يتيح بيئة آمنة للتعامل مع التقنيات الدقيقة.

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تتيح هذه النماذج للطلاب خوض تجربة بناء الأنظمة الفضائية بأنفسهم، والتعرف المباشر إلى مكوناتها الداخلية وآليات عملها المعقدة. تشمل التجربة العملية تعلم التوصيلات الكهربائية الدقيقة، والتركيب الميكانيكي الدقيق، والبرمجة المتقدمة، بالإضافة إلى تنفيذ تحديات تقنية ضمن فرق عمل جماعية.

تعزز هذه الأنشطة المتكاملة مهارات التفكير الهندسي النقدي، والابتكار المستدام، والقدرة على حل المشكلات المعقدة، ومهارات العمل الجماعي التي أصبحت أساسية في سوق العمل الحديث. وتستهدف البرامج التعليمية فئات عمرية متنوعة تبدأ من سن 12 عاماً، وتمتد لتشمل طلاب الجامعات وحديثي التخرج.

التحديات التقنية والاستدامة المالية للمشروع

كان التحدي الأكبر الذي واجهه عبد الله السلماني خلال المسار التأسيسي هو تحويل المعرفة والخبرات الهندسية المتخصصة إلى محتوى تدريبي مبسط، دون الإخلال بجوهرها العلمي أو تقليص القيمة العملية التي يحصل عليها المتدربون. استغرق تطوير المنتج النهائي والحزمة التعليمية قرابة عام وثلاثة أشهر كاملة من العمل المتواصل.

على المستوى الاستثماري، بدأ المشروع بتمويل شخصي مشترك بين عبد الله السلماني وشريكه المؤسس أبوبكر الزبيدي، بقيمة ابتدائية قدرها 6 آلاف درهم لتطوير النموذج الأولي. ثم ارتفعت الاستثمارات إلى نحو 100 ألف درهم خلال مرحلة تطوير المنتج، والوصول إلى أول عميل.

أسهمت عوائد هذا العميل الأول في تغطية تكاليف التأسيس الأولية، قبل أن تعتمد الشركة بشكل كلي على إعادة استثمار أرباحها لتوسيع أعمالها وتحسين منتجاتها بشكل مستمر. وصل هذا المسار المالي الحكيم إلى استثمارات تراكمية بلغت نحو 700 ألف درهم، مما ضمن استقرار المشروع ونموه.

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الشراكات المؤسسية وتأثير الخريجين

شكلت الشراكات المؤسسية عاملاً حاسماً في توسيع نطاق تأثير "سبيس بوينت" ونجاحها في الوصول إلى شرائح أوسع. أسهم صندوق محمد بن راشد للابتكار بشكل فعال في ربط الشركة بالجامعات والجهات المعنية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتوسع المؤسسي.

قدمت وكالة الإمارات للفضاء دعماً استراتيجياً للمشروع من خلال أكاديمية الفضاء الوطنية ومناطق الفضاء الاقتصادية، مما عزز مكانة الشركة كشريك مهم في منظومة الاقتصاد الفضائي الوطنية. لا تقيس "سبيس بوينت" نجاحها بعدد الطلاب الذين اجتازوا برامجها التدريبية فحسب، بل بما تتركه التجربة من أثر عميق في مساراتهم الأكاديمية والمهنية.

تمكن بعض خريجي البرامج من استكمال دراساتهم العليا أو الالتحاق بقطاع الفضاء مباشرة، ومن بينهم طالب حصل على منحة دراسية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية. يؤكد عبد الله السلماني أن طموح الشركة يتجاوز مجرد تقديم التدريب، بل يبني مساراً متكاملاً لاكتشاف المواهب ومتابعتها بعد التخرج.

تعمل المؤسسة حالياً على ربط الخريجين بالجامعات والمؤسسات والشركات القادرة على توفير فرص عمل حقيقية لهم، أو مساعدتهم على تحويل أفكارهم التقنية إلى مشروعات ريادية ناجحة. بذلك، تسعى "سبيس بوينت" إلى معالجة إحدى الحلقات المهمة في منظومة اقتصاد الفضاء، وهي إعداد الكفاءات القادرة على تحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتطوير.