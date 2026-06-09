سبيس 42 تعلن دخول ثلاثة أقمار اصطناعية من كوكبة "فورسايت" مرحلة التشغيل الكامل

أعلنت شركة سبيس 42 عن دخول الأقمار الاصطناعية الرادارية فورسايت-3 وفورسايت-4 وفورسايت-5 مرحلة التشغيل الكامل، ما يرفع عدد أقمار كوكبة فورسايت الناشطة إلى خمسة. هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في قدرات رصد الأرض المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يتم تحويل البيانات الخام إلى معلومات جيومكانية دقيقة. تم تطوير الأقمار بالشراكة مع شركة آيس آي الفنلندية، وتم تجميعها واختبارها في منشأة الشركة بأبوظبي، مما يعزز القدرات المحلية. تتوقع سبيس 42 أن تسهم تطبيقات رصد الأرض في توليد قيمة اقتصادية تتجاوز 700 مليار دولار بحلول 2030، وتدعم خفض الانبعاثات عبر قطاعات متعددة.

أعلنت شركة سبيس 42 عن دخول الأقمار الاصطناعية الرادارية "فورسايت-3" و"فورسايت -4" و"فورسايت-5" مرحلة التشغيل الكامل، تقدماً جديداً ضمن مسيرة تطوير كوكبة "فورسايت" ل رصد الأرض .

وبذلك يرتفع عدد الأقمار الرادارية الناشطة في الكوكبة إلى خمسة أقمار. وأشارت الشركة في بيان رسمي إلى أن هذا التوسع يتيح جمع البيانات بشكل مستمر، مما يوفر تحليلات جيومكانية دقيقة وعالية الجودة تدعم عملية اتخاذ القرار في قطاعات متعددة. وذكرت أن الأقمار الثلاثة تم تطويرها بالشراكة مع شركة "آيس آي" الفنلندية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء.

وقد جرى استكمال مراحل التجميع والاختبار الأساسية في منشأة "سبيس 42" لأنظمة الفضاء في أبوظبي، وهو ما يعزز القدرات المحلية والصناعة الوطنية في مجال التكنولوجيا الفضائية. unbekannter Textabschnitt: te





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سبيس 42 كوكبة فورسايت الأقمار الاصطناعية الرادارية رصد الأرض الذكاء الاصطناعي

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