سبيس إكس تطرح اكتتاباً تاريخياً بقيمة 1.79 تريليون دولار تستهدف 86 مليار دولار

شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك تعلن عن أكبر عملية طرح عام أولي في العالم ببيع 555.6 مليون سهم بـ135 دولاراً للسهم، مما قد يرفع قيمتها السوقية إلى 1.79 تريليون دولار ويعزز سيطرة ماسك على الشركة بنسبة 82% من حقوق التصويت، في ظل سباق تكنولوجي لجمع رؤوس الأموال للذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء.

تستعد شركة سبيس إكس ، عملاق ال فضاء والذكاء الاصطناعي التابعة ل إيلون ماسك ، لطرح أسهم ها لل اكتتاب العام، في عملية قد تكون الأكبر في تاريخ العالم من حيث القيمة السوقية، والتي تُقدر بـ 1.79 تريليون دولار.

وخطط الشركة، التي كشفت عنها في بيان معدل نشر يوم الأربعاء، لبيع 555.6 مليون سهم بسعر 135 دولاراً للسهم الواحد، وهو ما قد يجمع 75 مليار دولار. ويمكن أن يرتفع حجم التمويل إلى 86 مليار دولار إذاCRIPT>exercised the over-allotment option, thereby pushing the company's valuation to the historic figure. This offering will further consolidate Elon Musk's control over two of the most valuable US companies - SpaceX and Tesla - a modern rarity.

Through a special class of shares, Musk will secure voting control of 82% of SpaceX. The IPO comes amid a heated and unprecedented race among tech giants to raise capital for artificial intelligence investments. This week alone, Alphabet announced an $85 billion equity offering, while AI startup Anthropic filed for its own public listing. SpaceX's roadshow begins today, Thursday, with Wall Street banks underwriting the deal presenting the investment thesis to institutional investors.

Management is expected to outline a long-term vision encompassing AI-managed data centers, asteroid mining, and eventually passenger transport to the Moon and Mars. Analysts note that the timing reflects both the maturation of SpaceX's business - with its dominant position in launch services and Starlink satellite互联网 - and the feverish investor appetite for AI-related assets.

The offering also serves as a litmus test for public markets' willingness to value capital-intensive, long-horizon ventures in aerospace and deep tech. musk's dual-company governance structure, already controversial at Tesla, will face renewed scrutiny as SpaceX goes public with a share class that guarantees his voting supremacy





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