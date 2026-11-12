سبيس 42 تحقق نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح لنهاية 2026

كشفت سبيس 42 عن إيرادات قدرها 404 ملايين دولار للأشهر التسعة الأولى من 2026 بنمو 11% وأرباح معدلة 194 مليون دولار، مدفوعة بعقود فضائية وحلول ذكية.

أعلنت شركة سبيس 42 ، الشركة الإماراتية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء المدعومة ب الذكاء الاصطناعي ، عن نتائجها المالية الموحدة للفصل التاسع من عام 2026. سجلت الشركة أداءً قوياً تضمن نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات وارتفاعاً ملحوظاً في الربحية، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ ركائزها الاستراتيجية الأربع.

نتائج مالية قوية ونمو في الإيرادات

قادت سبيس 42 الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية للإعلان عن تحقيق إيرادات بلغت 404 ملايين دولار خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. مثل هذا الرقم نمواً بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. جاء هذا النمو مدفوعاً بالأداء القوي لوحدتي "الخدمات الفضائية" و"الحلول الذكية"، ومواصلة تطوير تطبيقات تجارية ذات استخدام مزدوج وقابلة للتوسع.

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سجلت وحدة "الخدمات الفضائية" نمواً بنسبة 11% في إيراداتها لتصل إلى 340 مليون دولار. حققت الوحدة أداءً قياسياً بدعم من قوة قطاع الأعمال الحكومية، بما في ذلك عقد خدمات السعة البالغ قيمته 700 مليون دولار والممتد على مدى 15 عاماً. دخل هذا العقد حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2025 عقب الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي "الثريا-4".

كما ارتفعت إيرادات وحدة "الحلول الذكية" بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بتنامي الطلب الحكومي على خدمات الذكاء الجيومكاني والإدراك الظرفي. يعكس هذا التزايد المتطلبات السيادية المتزايدة ودور الشركة المتقدم في توفير هذه التقنيات المتطورة.

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هيكلية مالية متينة وأرباح مرتفعة

سجلت الأرباح المعدلة للمجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 194 مليون دولار. مثل هذا المبلغ زيادة نسبتها 30%، وبهامش ربح بلغ 48%. يعكس هذا الهامش تحسن أداء الوحدة وعودتها إلى مسار النمو المربح بعد فترة من التوسع الاستثماري.

حافظت سبيس 42 على مركز مالي قوي، إذ تجاوز رصيدها النقدي 1.3 مليار دولار بنهاية الفترة. بلغت قيمة العقود المتراكمة 6.2 مليارات دولار، بما يعزز قدرتها على مواصلة تنفيذ خططها الاستراتيجية المستقبلية. تشير هذه الأرقام إلى استقرار مالي يدعم المشاريع الكبرى قيد التنفيذ.

حققت سبيس 42 تقدماً في برنامج إعادة شراء أسهمها، الذي يشمل ما يصل إلى 2.5% من رأس مال الشركة المصدر. بلغت نسبة إنجازه نحو 37% حتى الآن. يعكس هذا الإنجاز ثقة الإدارة في القيمة السوقية للشركة واستعدادها لمكافأة المساهمين.

استراتيجيات جديدة وشراكات عالمية

قال كريم ميشيل الصباغ، العضو المنتدب لشركة سبيس 42، إن الشركة واصلت تحقيق نتائج استثنائية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. أوضح أن وحدات الأعمال حققت نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات مدفوعاً بقوة قطاع الأعمال الحكومية. كما أشار إلى تنامي الطلب على خدمات رصد الأرض والتحليلات الجيومكانية.

أبرمت سبيس 42 اتفاقية ملزمة مع "فياسات" لتأسيس منصة "إكواتيس". تهدف هذه الشراكة إلى إنشاء أول منصة مشتركة للبنية التحتية الفضائية والأرضية. تتيح المنصة تقديم خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية وخدمات الاتصالات المتنقلة المتقدمة عبر الأقمار الاصطناعية على مستوى العالم.

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أعلنت الشركة دخول الأقمار الاصطناعية "فورسايت-3" و"فورسايت-4" و"فورسايت-5" الخدمة خلال الفترة. بدأت الاستفادة التجارية من صورها في تطبيقات متعددة ذات استخدام مزدوج. يعزز هذا الإجراء قدرات وحدة الحلول الذكية على تنفيذ البرامج وتوسيع نطاق خدماتها بشكل كبير.

تطبيقات عملية في الرعاية والسلامة

بدأت "ميرا أيروسبيس"، بالتعاون مع "تيليسباثيو إيبيريكا"، رصد حرائق الغابات في إسبانيا. استخدمت هذه العملية المنصة عالية الارتفاع "ApusNeo18" لمراقبة الوضع بدقة. يدعم هذا الإجراء قدرات الرصد الآني ويسهم في تطوير تطبيقات الاستجابة للطوارئ في المناطق المعرضة للخطر.

واصلت سبيس 42 تطوير مركز تحليل البيانات الفضائية GIQ. عززت خصائصه الأمنية ودمجت البيانات الواردة من مصادر متعددة. كما طورت تطبيق الطقس الخاص بها ومواضت إحراز التقدم في منصة GIX. يمثل هذا التطور قفزة نوعية في دقة التحليلات المكانية.

في مجال التنقل الذاتي، وقعت سبيس 42 أول اتفاقية تجارية لها مع شركة أوتونوموس A2Z الكورية الجنوبية. تهدف هذه الشراكة إلى دعم نشر حلول التنقل الذاتي من المستوى الرابع في دولة الإمارات. ستوظف الاتفاقية قدرات سبيس 42 في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجيومكانية والاتصال.

واصلت الشركة تنفيذ برنامج القمرين الاصطناعيين الياه 4 والياه 5 وفق الميزانية المعتمدة. يدعم هذا البرنامج عقد حكومي تبلغ قيمته 5.1 مليار دولار ويمتد على مدى 17 عاماً. كما أحرزت تقدماً في تطوير قدرات النطاق العريض ذات الاستخدام المزدوج عبر المدارات المختلفة.