سبيس إكس تهدف إلى جمع 75 مليار دولار من خلال طرح أسهمها العامة الأولي

تخطط شركة سبيس إكس لجمع 75 مليار دولار من خلال طرح أسهمها العامة الأولي، بتقييم يبلغ 1.75 تريليون دولار. وتتمثل خطط الشركة في بيع 555.6 مليون سهم بسعر مستهدف 135 دولارا للسهم.

تخطط شركة سبيس إكس ل جمع 75 مليار دولار من خلال طرح أسهم ها العامة الأولي، بتقييم يبلغ 1.75 تريليون دولار. وتتمثل خطط الشركة في بيع 555.6 مليون سهم بسعر مستهدف 135 دولارا للسهم.

ويأتي هذا الطرح في صدارة موجة من الشركات الخاصة الكبرى التي تستعد للإدراج بعد سنوات من تراجع نشاط الاكتتابات العامة للشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة. ويتميز سعر مستهدف سبيس إكس بأنه غير معتاد في هذه المرحلة، حيث عادة ما تحدد الشركات التي تخطط للاكتتاب العام نطاقا سعريا قبل التحدث إلى المستثمرين في سلسلة من العروض التقديمية تسمى جولة ترويجية.

وستسمح جولة سبيس إكس الترويجية المتوقع أن تكون واحدة من أكثر جولات التسويق للاكتتاب العام التي تحظى بمتابعة وثيقة في السنوات القليلة الماضية للمستثمرين المحتملين بالاجتماع مع المسؤولين التنفيذيين في سبيس إكس بينما يحاول المصرفيون الاستثماريون بناء طلب لسجل طلبات قياسي يبلغ 75 مليار دولار. ويتمثل أحد أهداف الشركة في تخصيص ما يصل إلى 30 بالمئة من العرض للمستثمرين الأفراد، وهي حصة كبيرة للغاية من الأسهم المخصصة للجمهور تهدف إلى الاستفادة من قاعدة المعجبين التي يحظى بها إيلون ماسك وتوسيع نطاق ملكية الشركة





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سبيس إكس طرح أسهم جمع 75 مليار دولار شركة خاصة اكتتاب عام

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

دبي تطلق 250 مشروعاً عقارياً بقيمة 75 مليار درهم خلال 5 أشهر رغم التوترات الإقليميةفي ظل تحديات إقليمية، شهد سوق دبي العقاري نشاطا غير مسبوق مع إطلاق 250 مشروعا بقيمة 75 مليار درهم، ما بين مشاريع سكنية وفيلات وأراضي، وتضم القائة 15 مشروعا تتجاوز قيمتها المليار درهم.

Read more »

اختتام معرض عيد الأضحى 2026 بإكسبو الشارقة: مبيعات قياسية وإقبال واسعاختتمت فعاليات النسخة السادسة من معرض عيد الأضحى 2026 في مركز إكسبو الشارقة بعد 11 يوماً من الزخم التجاري والمجتمعي، بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية بين تجار(retailers كبار ورياديين. شهد المعرض إقبالاً واسعاً من العائلات والمتسوقين، محققاً مبيعات قياسية وتخفيضات وصلت إلى 75% على منتجات متنوعة شملت الملابس، العطور، المجوهرات، المستلزمات المنزلية والهدايا، مما جعله وجهة تسوق شاملة خلال موسم العيد.

Read more »