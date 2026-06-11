سبورت - ألفارو موراتا يكشف تفاصيل مكالمة مع لويس دي لا فوينتي قبل قرار استبعاده من كأس العالم

كشف المهاجم الإسباني ألفارو موراتا تفاصيل مكالمة جمعته بمدرب منتخب بلاده لويس دي لا فوينتي عقب قرار استبعاده من قائمة كأس العالم، خلال مقابلة مطولة ضمن بودكاست يقدمه اللاعب المعتزل ماريو سواريز.

كشف المهاجم الإسباني ألفارو موراتا تفاصيل مكالمة جمعته بمدرب منتخب بلاده لويس دي لا فوينتي عقب قرار استبعاده من قائمة كأس العالم ، خلال مقابلة مطولة ضمن بودكاست يقدمه اللاعب المعتزل ماريو سواريز.

وقال موراتا إن المدرب تلقى اتصالاً منه قبل إعلان القائمة النهائية، ليرد عليه بعبارة حاسمة: أيها المدرب، كنت أعلم ذلك بالفعل، أنا لست أحمق، إشارة إلى توقعه القرار وعدم شعوره بالمفاجأة تجاه الاستبعاد. تحدث موراتا عن التحول الذي طرأ على طريقة تعامله مع قرارات الجهاز الفني، مؤكداً أنه أصبح أكثر قدرة على تقبل الاستبعادات مقارنة بمراحل سابقة من مسيرته، رغم اعترافه بأن فقدان فرصة المشاركة في كأس العالم يمثل احدى أكثر اللحظات حساسية في مشواره الدولي.

وأشار قائد منتخب إسبانيا إلى أن التجارب الماضية، وما رافقها من ضغوط نفسية وانتقادات، جعلته أكثر واقعية في فهم طبيعة الاختيارات داخل المنتخبات. جاء استبعاد موراتا ضمن سياق تغييرات فنية شملت خيارات هجومية متعددة داخل المنتخب الإسباني، في إطار سعي الجهاز الفني للوصول إلى توازن أكبر في الخط الأمامي قبل خوض المنافسات الكبرى.

وربط موراتا موقفه الحالي بسلسلة من المحطات الصعبة التي مر بها خلال مسيرته، سواء مع المنتخب الإسباني أو مع الأندية التي دافع عن ألوانها، في ظل ضغوط جماهيرية وإعلامية متواصلة أثرت على مستواه في فترات مختلفة. كما شدد على أن التعامل مع الإحباطات أصبح جزءاً من تطوره كلاعب، خاصة بعد خروجه السابق من حسابات بطولات كبرى.

اعتبر موراتا أن الغياب عن كأس العالم يظل خسارة كبيرة على المستوى الشخصي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن كرة القدم تقوم على الاختيارات الصعبة والتوازن الفني، وأن اللاعب لا يملك دائماً القدرة على تغيير قرارات الأجهزة الفنية. واختتم حديثه بالتأكيد على استمراره في دعم المنتخب الإسباني رغم الغياب، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام العودة إلى القائمة مستقبلاً في حال تحسن مستواه وتغيرت رؤية الجهاز الفني. قبل ساعات من افتتاح كأس العالم.. عاصفة واحتجاجات ومكسيكو سيتي تعلق الدراسة





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سبورت ألفارو موراتا لويس دي لا فوينتي كأس العالم تغييرات فنية اختيارات الجهاز الفني تقبل الاستبعادات فقدان فرصة المشاركة في كأس العالم تجارب سابقة ضغوط نفسية انتقادات

United States Latest News, United States Headlines