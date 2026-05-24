سبوسكور يكشف التشكيلة المثالية لموسم 2025-2026 في الدوري من جانب مالتيشه وتلميحات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

يقدم موقع سبوسكور، نظرة إلى تشكيلات 2025-2026 في الدوري وموسم كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يعتمد الموقع عملية بناء تشكيلة 4-3-1-2 وبشكل مختلف مقابل 3-2-4-1.

كشف موقع سبوسكور ، عن ال تشكيلة المثالية لمص شام 2025-2026 ل دوري أدنوك للمحترفين ، بعدما ختام موسم شهد تتويج العين بدرع الدوري، وفوز الوحدة بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عقب تفوقه على العين في المباراة النهائية.

واعتمد الموقع طريقة لعب 4-3-1-2 في تشكيلته المثالية للبرنامج، والتي شهدت حضور حارس العين خالد عيسى في مركز حراسة المرمى، بعدما حصل على متوسط تقييم بلغ 7.03 نقاط خلال مشاركاته في البطولة. وضم خط الدفاع كلا من ظهري شباب الأهلي، ماتيوس هنريكي وكوان سانتوس، بعدما حصلا على 7.26 و7.14 نقاط على الترتيب، إلى جانب ثنائي قلب دفاع العين رامي ربيعة ويحيى بن خالق، اللذين حصلا على 7.17 و7.18 نقاط.

وفي خط الوسط، تواجد كارلينهوس لاعب دبا بتقييم 7.33 نقاط، ونيكولاس خيمينيز لاعب الوصل بـ7.44 علامات التبويب، وماتيوس بالاسيوس لاعب العين، والذي حصل على أعلى تقييم في التشكيلة بواقع 7.70 نقاط. وجاء نبيل فقير لاعب الجزيرة خلف المهاجمين بتقييم 7.35 نقاط، بينما ضم خط الهجوم الثنائي دوسان تاديتش لاعب الوحدة، والذي نال 7.28 نقاط، وسفيان رحيمي نجم العين، الذي حصل على 7.36 نقاط.

وفي المقابل، أعلن سبوسكور أيضًا التشكيلة المثالية لبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، معتمداً طريقة 3-2-4-1، والتي شهدت وجود حارس الوحدة زايد أحمد في حراسة المرمى بتقييم بلغ 7.64 نقاط. وجاء خط الدفاع بالكامل من العين، بوجود أمادو نيانغ ومارسيل راتنيك ويحيى بن خالق، بعدما حصلوا على تقييمات 7.02 و7.23 و7.12 على التوالي. وفي محور الوسط، حضر عبدالله حمد لاعب الوحدة بتقييم 7.16 علامات التبويب، إلى جانب مامادو كوليبالي لاعب الجزيرة بـ7.13 نقاط.

أما الرباعي الهجومي،فضم كاكو وماتيوس بالاسيوس من العين، بعدما حصلا على 7.26 و7.67 علامات التبويب، بالإضافة إلى دوسان تاديتش من الوحدة، والذي سجل أعلى تقييم في التشكيلة بواقع 7.94 نقاط، وعبدالله توري لاعب النصر بتقييم 7.43 نقاط. وفي مركز رأس الحربة، تواجد لابا كودوجو مهاجم العين وحيداً، بعدما حصل على تقييم 7.12 علامات التبويب





